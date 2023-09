Otvorena izložba "Slušaj kolibrija"

BEOGRAD - Izložba "Slušaj kolibrija" autora Vladana Sibinovića otvorena je večeras u beogradskoj galeriji "Monolog" i trajaće do 30. septembra. Kako je navedeno u tekstu izložbe, novi projekat predstavlja umjetničko putovanje ka sreći Vladana Sibinovića, te istražuje temu traganja za srećom kroz karakterističnu prizmu njegovog stvaralaštva.

Radovi umjetnika pružaju uvid u ravnotežu između traženja sreće spolja i otkrivanja njenih korjena u sebi.

Igra postaje metafora za oslobađanje od standardnih obrazaca, početak putovanja samootkrivanja i rasplitanja kompleksnosti ljudske psihe.

Centralno umjetničko djelo koje pozajmljuje svoje ime događaju - izložbi "Slušaj kolibrija", inspirisano je pjesmom kanadskog muzičara - kantautora Leonarda Koena (1934–2016) sa njegovog posljednjeg studijskog albuma "Thanks for the Dance" (2019), koji je objavljen posthumno.

Naslovna slika podsjeća publiku da duboki odgovori često žive u suptilnostima postojanja.

"Kreacije pružaju odmor od složenosti života, predstavljajući prolazne trenutke sreće kao sredstvo za pronalaženje spokoja usred haosa", zaključuje se u tekstu izložbe.

Galerija Monolog otvorena je u maju 2022. godine kao izdanak "Museum of Now" iz Berlina (Njemačka), te su postavljeni temelji u Beogradu.

Kroz pažljivo osmišljene izložbe, "Monolog" galerija povezuje ujmetnike iz Berlina i Beča sa Beogradom, ističe i afirmiše savremenu srpsku scenu u međunarodnim okvirima.

Preko saradnje sa umjetnicima širom svijeta, "Monolog" stvara vezu između Evrope i Bliskog Istoka, takođe hvata puls savremenih umjetničkih trendova, i oblikuje ono što će postati umjetnička budućnost, prenosi "Tanjug".