Otvorena izložba "Sve što trebaš je sreća"

BUGOJNO - Izložba "Sve što trebaš je sreća" Marice Kolak otvorena je sinoć u Umjetničkoj galeriji Kulturno-sportskog centra Bugojno.

Kako je kazao organizator kulturnih aktivnosti u toj ustanovi Vahid Duraković, radi se o umjetnici koja redovno sudjeluje na Bugojanskom likovnom bijenalu, odnosno likovnim i revijalnim kolonijama u BiH.

"Svoje radove do sada je izlagala u Livnu, Rami, Bugojnu, Travniku, Vranduku, Zenici, Tuzli i Kalesiji. Izvore energije crpi iz proživljenog, što ostavlja trag na njenim slikama, pejzažima, portretima ...", naglasio je.

Izložbu je otvorio direktor KSC-a Mirza Idrizović, zahvalivši se svima koji su odvojili svoje slobodno vrijeme da prisustvuju ovom kulturnom događaju.

"Želim čestitati našoj Marici na predivnoj izložbi, a sve vas pozivam da uživamo svi u ovoj umjetnosti", naglasio je.

Na kraju se obratila i autorica izložbe, koja je kazala da se "u samom nazivu izložbe, svako od nas može pronaći".

"To je taj trenutak, sreća, zadovoljstvo, rahatluk za dušu, kada se prisjetiš dana koji su ti nešto značili. Ovim slikama, dam i ja sebi neki odušak, prenesem to na platno, i onda nastaju djela koja me podsjećaju na priče iz davnina. Osjetim ljepotu tog vremena", istaknula je.

Marica Kolak je rođena 1972.u Bugojnu. S porodicom živi u Gornjem Vakufu-Uskoplju. Aktivnije se počela baviti umjetnošću 2010., a javnosti se prvi put predstavila 2013. na manifestaciji "Uskopaljske jeseni".

Također, članica je Udruženja likovnih umjetnika skopaljske doline (ULUSD) i Agencije MerisCan Art.

Otvaranje izložbe upriličeno je pred današnji, zvanični početak tradicionalne manifestacije "Bugojansko proljeće", koja će u narednim danima građanima gornjovrbaske regije ponuditi obilje kvalitetnih kulturnih sadržaja.