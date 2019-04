TREBINJE - U Muzeju Hercegovine u Trebinju večeras je, povodom obilježavanja 800 godina od uspostavljanja samostalnosti Srpske pravoslavne crkve (SPC), otvorena izložba "Sveti Sava Srpski" Muzeja istorije Srbije, posvećena velikom srpskom svetitelju Svetom Savi.

Direktor Republičkog sekretarijata za vjere Dragan Davidović rekao je da Eparhija zahumsko-hercegovačka i primorska ima posebnu ulogu u projektu Vlade Republike Srpske koji se tiče obilježavanja 800 godina od samostalnosti Srpske pravoslavne crkve.

On je istakao da ova eparhija među prvima koje je uspostavio Sveti Sava.

"Nemojmo zaboraviti da je ovo njegova pričavska teritorija tako da smo pretendovali da ova izložba posvećena Svetom Savi započne svoj hod po Republici Srpskoj upravo iz Trebinja", rekao je Davidović.

On je podsjetio da je Vlada prošle godine usvojila državni projekat obilježavanja 800 godina od samostalnosti SPC, koji podrazumijeva održavanje niza naučnih skupova o istoriji, kulturi, srpskoj i pravoslavnoj baštini, te objavljivanje kapitalnih djela, početak velike brige o ikonopisu, otvaranje muzeja.

Gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić, koji je otvorio izložbu, izrazio je zadovoljstvo što je ova izložba upriličena baš u očevini Svetog Save - Hercegovini.

On kaže kako vjeruje da će jedan ovakav pristup duhovnom i svjetovnom djelu Svetog Save izazvati posebnu pažnju.

Autor izložbe Andrej Vujinović objasnio je da je ova izložba muzeološki zahtjevna jer se sa predmetima koji nisu muzeološke građe, a sa kojima je Sveti Sava bio u kontaktu, pokušao napraviti ambijent u kome je živio i stvarao.

"Nema puno ličnih predmeta, ima ambijenata kroz koje se on kretao, ima njegovih spisa i mi smo to upotrijebili da bismo napravili izložbu koja u maloj mjeri odgovara ličnosti o kojoj je izložba. Nažalost, u punom kapacitetu to nismo mogli postići", rekao je Vujinović.

Izložba posvećena Svetom Savi održava se u sklopu obilježavanja kulturne manifestacije "Dučićev dan".