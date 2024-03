Otvorena izložba "Večiti trag"

PRIJEDOR - U Galeriji "Sreten Stojanović" u Prijedoru večeras je otvorena izložba slika i skulptura "Večiti trag" jednog od najznačajnijih srpskih i evropskih slikara savremenog doba Miloša Šobajića.

Direktor Galerije Boris Eremić izjavio je da je Šobajić jedan od najvažnijih umjetnika koji je izlagao u ovoj ustanovi.

"Mi smo ponosni zbog toga i nadam se da će, ne samo naši sugrađani, već i građani širom Republike Srpske, BiH i regiona doći da posjete ovu izložbu", rekao je Eremić novinarima.

On je dodao da je Šobajić čuveni evropski slikar i da su o njegovim izložbama "brujali" Pariz, Njujork, London, Tokio.

"Siguran sam da će o ovoj energiji večeras da će i Prijedor prepoznati ko je Miloš Šobajić", rekao je Eremić.

Istoričar umjetnosti iz Beograda Zdravko Vučinić rekao je da je Šobajić u svom radu bio raznovrstan i da je dosta eksperimetisao, ali da je u osnovi njegove umjetnosti uvijek čovjek razapet u ekspresiji.

"Šobajić je veliki umetnik, ja sam njega pratio od početka, on je krenuo malo bojažljivo, snishodljivo, ali se razvio takvom brzinom da je to neverovatno i dospeo do jednog najvišeg mogućeg postignuća što se tiče slikarstva", rekao je Vučinić.

On je odao priznanje prijedorskoj galeriji koja je, kako je naveo, smogla snage i osjtila Šobajićevu veličinu i prihvatila ovu izložbu koja će biti na dobrobit kulture Prijedora.

Izložbu je otvorila supruga Miloša Šobajića Maja T. Iskjerdo, koja je istakla da izložba nosi i emotivnu notu jer je Šobajić boravio u Prijedoru devedesetih godina prilikom posjete umjetniku Radovanu Kragulju, koji je bio njegov prijatelj.

"Sve slike koje su izložene su one koje je Miloš poklonio prijateljima i koje smo iskupili i organizovali ovu izložbu i na nekin način ispunili Miloševu ideju da izlaže u Prijedoru", rekla je Iskjerdo.

Član Umjetničkog savjeta Galerije "Sreten Stojanović" akademik Milivoje Unković izjavio je da je u Prijedoru večeras praznik.

"Večeras je Miloš Šobajić među nama, jedan od velikana savremenog srpskog slikarstva, čovjek koji pripada pariskom krugu. Izložba je biografskog karaktera po dramaturgiji slika, po pikturalnosti i svim likovnim elementima i odražava njegovu životnu i ljudsku filozofiju", rekao je Unković, prenosi Srna.

Miloš Šobajić rođen je 1944. godine na Papuku, a registrovan 1945. u Beogradu. Preminuo 2021. godine. Sahranjen je u Aleji zaslužnih građana Srbije u Beogradu.

Likovnu akademiju završio je 1970. u Beogradu. Od 1972. godine živio je i radio u Parizu. Imao je više od 80 samostalnih izložbi i učestvovao na više 420 grupnih izložbi. NJegova djela nalaze se u blizu 40 muzeja u svijetu.

O djelu Miloša Šobajića objavljeno je pet monografija, u Parizu, Beogradu i Londonu, za koje su uvodne tekstove napisali Alen Žufrua, nobelovac Peter Handke, Edvard Lusi Smit i drugi značajni autori.

Samostalne izložbe organizovale su mu prestižne institucije, muzeji i galerije, od Pariza, Rima i Brisela, do Kine, Amerike i Rusije.

Izložba će u Prijedoru biti otvorena do 10. maja.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.