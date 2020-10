Otvorena izložba posvećena životu i djelu Petera Handkea u Banjaluci

BANJALUKA - Izložba posvećena dobitniku Nobelove nagrade za književnost Peteru Handkeu otvorena je danas u Galeriji Akademije nauka i umjetnosti RS u Banjaluci.

Postavka sadrži foto-dokumentaciju te obiman biografski i bibliografski tekst i prateći katalog o životu ovog književnika.

Milivoje Unković, jedan od autora izložbe, istakao je da je bilo predviđeno da se ova izložba održi u maju, ali je zbog epidemioloških razloga odgođena.

"Naravno, za maj je bilo predviđeno da i Handke dođe s još nekoliko varijanti književnih susreta pored izložbi. Mislim da u ovom trenutku, shodno karakteru galerije kakva jeste i zdravstvenoj situaciji, galerije mogu da relizuju svoje programe, tako da smo odlučili da i bez pristustva Handkea, koji iz objektivnih razloga nije mogao da prisustvuje, održimo izložbu", rekao je Unković.

Otkrio je da je prošlogodišnji nobelovac obećao da će naredne godine u maju biti gost Banjaluke, tako da će određene forme književnih susreta i dijaloga ipak biti održane.

"Izložba je rađena zadnjih mjesec i više dana, zajedno s akademikom Rankom Popovićem i jednim sjajnim timom dizajnera i naših saradnika na biografskom i bibliografskom dijelu materijala koji je prisutan na izložbi i naravno obrađen u katalogu. Ono što mogu da kažem je da je, shodno kapacitetu ove galerije, na nekin način vršena selekcija foto-dokumentacije, koja možda u najkraćoj formi prezentuje njegov biografski put paralelno s tekstovima, preglednikom njegovog stvaralačkog djela i praktično obuhvata sve od njegove najranije mladosti do dobijanja Nobelove nagrade", rekao je Unković i podsjetio da je Handke član Akademije nauka i umjetnosti RS od 2008. godine te da je bila ljudska, profesionalna i svaka druga obaveza da Akademije obilježi dio značajnih Handkeovih rezultata.

Rajko Kuzmanović, predsjednik ANU RS, dodao je da je ova izložba mali dar velikom čovjeku, naučniku, akademiku i nosiocu Nobelove nagrade.

"Izložba je upriličena povodom dodjele Nobelove nagrade za književnost. Handke je znantno ranije bio nominovan za nagradu, ali je prijedlog povučen zbog prijateljskog i objektivnog stava prema Srbima prije i nakon otadžbinskog rata. Ta nepravda prema Handkeu ispravljena je prošle godine. Handke je veliko ime evropske književnosti i jedan je od svjetski priznatih književnika i filozofa, humanista i nosilaca kulture mira", naglasio je Kuzmanović.

Napomenuo je da je Handke veliki prijatelj Srbije i RS i da je jedini od evropskih intelektualaca ustao protiv nepravde prema sprskom narodu. Jedan od autora izložbe, profesor Filološkog fakulteta Ranko Popović rekao je da nije mala stvar da Akademija u svojim redovima ima jednog nobelovca.

"Izložba je povod da se populariše Handkeovo djelo, da on ne bi više bio samo popularan po onome što se čita u štampi, a tu, kada je u pitanju Handke, ja moram priznati da postoji jedan malo veći problem koji i sam osjećam. Oni koji ga dobro znaju kažu da je Handke veliki pisac u njemačkom jeziku. Razumije se da se to u prevodu ne može osjetiti i to je mali problem, ali najveći broj njegovih djela je preveden", istakao je Popović.