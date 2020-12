"Ovdje i sada" predstavlja nove glumačke snage

SARAJEVO - Izložba "Ovdje i sada", čiji su autori fotografkinja Zlata Hodžić i grafički dizajner Ismar Žalica, koji su na fotografijama i plakatima predstavili 31 glumca i glumicu Akademije scenskih umjetnosti, otvorena je u Muzeju književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine.

"Ova izložba je rezultat Zlatine i moje saradnje sa studentima i glumcima sarajevske akademije. Radili smo svako u svom fahu, Zlata fotografije, a ja plakate za njihove predstave. Iz toga je izraslo i naše prijateljstvo sa glumcima. Ovo je i njihova priča i potvrda da dolaze novi ljudi te da pozorišna scena sigurno nije mrtva kao što neki govore. Ovu izvanrednu priliku omogućile su nam kustosice Ifeta Lihić i Amina Hujdur, uz veliku pomoć Muzeja književnosti i pozorišne umjetnosti BiH. Općina Centar nam je, sa druge strane, omogućila štampanje ove izložbe", kazao je Žalica na otvaranju izložbe.

Hodžićeva je istakla da su joj upravo glumci Akademije scenskih umjetnosti u Sarajevu bili prvi modeli kada je oficijelno odlučila da se bavi fotografijom.

"Tada nisam ni pomišljala da će to rezultirati izložbom, ali drago mi je da se ovo desilo, jer su to ljudi koji su me najviše podržavali i vjerovali u mene. Ismar i ja sarađujemo već godinama, ali ovo nam je prva zajednička izložba. Nadam se da ćemo naredne godine imati priliku da predstavimo još jedan zajednički projekt", pojasnila je Hodžićeva.

Cilj ove izložbe je da propita stanje umjetnosti i kulture kada je riječ o mladim glumcima i glumicama Akademije scenskih umjetnosti u Sarajevu, ali i bh. umjetničke scene uopšteno.

Ovo je ujedno i pilot projekt Muzeja književnosti i pozorišne umjetnosti BiH u sklopu modula "U potrazi za novom publikom".

Izložbu zainteresovani, uz poštovanje epidemioloških mjera, mogu posjetiti do 31. decembra, radnim danima i subotom, od 10 do 17 časova.