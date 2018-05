Pijani Rus "napao" jednu od najčuvenijih ruskih slika

Na jednoj od najčuvenijih ruskih slika "Car Ivan i njegov sin Ivan" Ilje Rjepina, prikazan je Ivan Grozni kako u rukama drži umirućeg sina.

Sin se, navodno, opraštao od života nakon što mu je sam Ivan Grozni, koji je Rusijom vladao od 1533. do 1584, nanio smrtonosnu ranu. Zbog tog čina je i dobio nadimak Grozni.

Ipak, ne slažu se svi oko autentičnosti ove priče. Ruski nacionalisti su u prošlosti zahtijevali od Tretjakovske galerije da sliku skloni iz postavke. Ruski mediji javljaju da je nedavni napad na sliku upravo imao veze sa takvim sentimentom, prenosi Gardijan.

Tridesetsedmogodišnjak iz Voroneža, oko 460 kilometara udaljenog od Moskve, pod uticajem alkohola, uspio je da se provuče pored obezbjeđenja galerije i da metalnom šipkom razbije debelo staklo koje štiti sliku.

"Staklo je razbijeno", navodi se u saopštenju galerije. "Slika je ozbiljno oštećenja. Platno je probušeno na tri mjesta na sredini slike na dijelu na kojem je prikazan carević."

Ram je takođe oštećen. Zahvaljujući "srećnoj slučajnosti", najvažniji dio slike – prikaz šaka i lica cara i njegovog sina nisu oštećeni. Napadač je izjavio da je prepoznao ozbiljnost svog zločina.

Here’s the damage done to Repin’s 1885 painting “Ivan the Terrible and His Son Ivan on November 16, 1581,“ in Friday’s attack. pic.twitter.com/tNDtfvJ8w1