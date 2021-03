Plesač sa Pala koreograf na festivalu "Ritam Evrope"

PALE - Devetnaestogodišnji plesač Milan Milinković sa Pala, koji ima 10 titula prvaka BiH i više od 40 zlatnih medalja, zbog svog talenta odabran je da radi kao koreograf u najpoznatijem muzičkom festivalu na Starom kontinetu - "Ritam Evrope".

Milan je već bio predstavnik Istočnog Sarajeva u ovom takmičenju, gdje je osvojio treće mjesto sa svojom ekipom.

On za Srnu kaže da su direktori programa pažljivo pratili njegov talenat i vidjeli da može biti dio njihovog tima.

Milinković, koji pohađa četvrti razred Srednjoškolskog centra "Pale" smjer turistički tehničar, bavi se plesom 11 godina, a kao svoj najveći uspjeh smatra osvajanje Svjetskog kupa u disko densu.

"Trenutno radim u Srbiji 24 opštine, a u Republici Srpskoj 15 opština u sklopu muzičkog festivala", navodi Milinković.

On ističe da je u svojoj karijeri promijenio četiri kluba, a da uskoro otvara svoj plesni studio "Fuego".

"Uložio sam puno ljubavi, želje i novca u svoje znanje, koje sada želim da prenesem na druge. Uskoro planiram da otvorim plesni studio, ali sve zavisi od epidemiološke situacije", kaže Milinković i dodaje da je ples veoma bitan za razvoj djece jer se razvija kompletna motorika, a potrebno je da se uključe i mentalno.

On ističe da je u planu rad sa polaznicima od dvije do 18 godina četiri puta sedmično i to disko dens, hip hop, džez balet i ples za mladence.

Sve informacije zainteresovani mogu pratiti na Instagram profilu fuego.danceteam, a klub će se nalaziti na Palama i u Istočnom Sarajevu.

Prema njegovim riječima, najveća podrška i pomoć od samog početka su mu porodica, djevojka Ivana, prijatelji i razredni starješina Rada Tomčić.

Milan poručuje mladima da vjeruju u svoje snove i ne dozvole nikome da ih sputava u tome što su zamislili.