Pobjednik AI foto konkursa diskvalifikovan jer je njegova slika - stvarna

Lako je zamisliti tekstualni upit koji je Majls Astrej mogao da unese u alat za generisanje slika pomoću vještačke inteligencije kako bi dobio svoju divlju fotografiju flaminga koji izgleda kao bezglava lopta od roze perja na tankim nogama. Slika je osvojila dvije nagrade u AI kategoriji međunarodnog fotografskog takmičenja.

Preokret - vještačka inteligencija nije imala nikakve veze sa Astrejevom fotografijom. On ju je snimio kamerom. Zbog toga je diskvalifikovana sa 1839 Awards nakon što je osvojila treće mjesto i nagradu publike za AI fotografiju.

Takmičenje, nazvano po jednoj od najformativnijih godina u istoriji fotografije, uključuje niz kategorija: životinje, arhitektura, pejzaži, ljudi, fotožurnalizam, mrtva priroda. Fotografi iz 55 zemalja učestvovali su na ovogodišnjim 1839 Awards. Astrej je svoju fotografiju flaminga dostavio u AI grupu kako bi dokazao da umjetnost koju generišu ljudi nije izgubila uticaj u svijetu algoritama.

"Nakon što sam vidio nedavne slučajeve gdje slike generisane pomoću vještačke inteligencije nadmašuju stvarne fotografije na takmičenjima, palo mi je na pamet da bih mogao preokrenuti ovu priču na način na koji samo čovjek može i hoće, tako što ću konkurisati sa stvarnom fotografijom na AI takmičenju", objašnjava Astrej na svom sajtu.

Vidio je sliku, nazvanu “Flamingone”, kao savršenog kandidata za taj posao “jer je to nadrealna i gotovo nezamisliva fotografija, a opet potpuno prirodna. To je prva stvarna fotografija koja je osvojila AI nagradu“.

