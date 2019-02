Počele prijave za Art Bootcamp

Ako želiš postati dio stvaralačko pozitivne priče koja promoviše urbanu kulturu, hrabrost, kulturnu različitost i sve to na krajnje kreativan način, onda je ovo idealna prilika za tebe.

Udruženje Most i Funky Guerrilla će kroz Art Bootcamp okupiti grupu mladih umjetnika iz Bosne i Hercegovine na jednom mjestu, rodnom gradu Udruženja Most i Funky Guerrille – Gradišci, gdje će provesti tri dana (od 15. do 17.03. 2019. godine) u radu, eksperimentisanju, kreativnom istraživanju, učenju, druženju i stvaranju jedne nove jedinstvene priče.

"Funky Guerrilla će pružiti priliku odrabranim učesnicima Art Bootcamp-a da njihovi radovi postanu dio jedinstvene kolekcije našeg domaćeg brenda, a koja će kao i ranije imati važnu poruku, upućenu svima našim sugrađanima, a i šire. Na trodnevnom kampu, učesnici/ce će učestvovati radionicama na kojima će učiti o kreativnim, stvaralačkim tehnikama, te će imati priliku da steknu ili usavrše vještine korištenja alata za rad u dizajnu kao i da steknu praktično iskustvo u kreiranju ilustracije za urbanu kolekciju", navode u udruženju Most.

Kreativni proces Art Bootcamp-a vodiće kreativni direktor Funky Guerrille, Saša Škorić (www.sasadesign.com).

Uslovi/kriteriji za prijavu:

Prijavljeni moraju biti stariji od 18. godina;

Imati iskustvo u grafičkom dizajnu, ilustracijama, uličnim grafitima;

Od učesnika se očekuju da koriste vlastiti laptop tokom aktivnosti.

Ukoliko želiš biti dio ove priče, pošalji nam svoj CV, motivaciono pismo koje sadrži do 400 riječi, kao i portofio sa radovima najkasnije do 1. marta 2019. godine na e-mail: office@nvomost.org,

Art Bootcamp je dio regionalnog projekta Divided Past – Joint Future, koji provodi OKC Banjaluka, a finansira Evropska unija.