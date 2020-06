Predićeva "Kosovka djevojka" izložena u Starom dvoru

Slika "Kosovka devojka", remek-djelo Uroša Predića, poslije 15 godina, od danas je izložena za javnost u Starom dvoru.

Slika, vlasništvo Muzeja grada Beograda, vikendom će biti dostupna posjetiocima od deset do 16 časova, a radnim danima od 17 do 19 časova do 29. juna.

Posjetioci će "Kosovku devojku", koja je dio kolekcije gradskog muzeja od 1940. godine, moći da vide u grupama uz pratnju kustosa.

Zamjenik gradonačelnika Goran Vesić rekao je za Televiziju "Prva" da je "Kosovka devojka" za Srbe ono što je slika "Mona Liza" za Evropljane.

On je najavio da će dio prostora Skupštine Beograda nastaviti da se koristi kao izložbeni prostor za izlaganje nacionalnog blaga.

Vesić je napomenuo da Beograd završava projekat za rekonstrukciju bivše zgrade Vojne akademije na uglu ulica Resavske i Nemanjine, gdje će biti novi Muzej grada Beograda.