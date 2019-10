Predstavljen mural "Šta je unutra?"

U Prijedoru je večeras predstavljen sedmi mural, arhitekte i uličnog umjetnika Andreja Žikića Arteza iz Beograda, koji je oslikan u okviru projekta "Prijedor-grad murala".

Žikić je rekao da njegov rad "Šta je unutra?" prikazuje čitanje, jer je to nešto što on voli, te da je u pozadini i nekoliko slika s kojima je on ranije konkurisao za ovu nagradu, a nije prošao.

Projekat oslikvanja murala organizovalo je Udruženje likovnih umjetnika iz ovog grada u saradnji sa gradskom upravom i Udruženjem "Program Prijedor" iz italijanskog grada Trenta.

Gradonačelnik Prijedora Milenko Đaković rekao je da je oslikavanje murala oblik umjetnosti koje oplemenjuje zidove zgrada takozvanim megaslikanjem.

"Mi smo sa prijateljima iz Italije započeli ovu aktivnost i mi ćemo je nastaviti, jer i grad pozitivno reaguje. Ono na šta sam zaista ponosan je da nije došlo do oštećenja nijednog murala", rekao je Đaković.

Predsjednik Udruženja "Program Prijedor" iz Trenta Dario Pedroti rekao je da ovaj projekat predstavlja vezu Prijedora i Trenta jer je s nastankom prvog murala i počela saradnja dvije lokalne zajednice.

"Očekujemo da ćemo i iduće godine zajedno realizovati i novi, osmi mural u Prijedoru", dodao je Pedroti.

Predsjednik Udruženje likovnih umjetnika iz Prijedora Boris Eremić rekao je da se ovaj grad turistički i kulturno na mapi Evrope brendirao kao grad murala, što je nekima prije sedam godina možda zvučalo pretenciozno i preambiciozno.

"To je jedan savremeni brend sa velikim potencijalom gdje turisti iz cijelog svijeta dolaze da se fotografišu pored murala", rekao je Eremić.

Pobjednički rad ovogodišnjeg konkursa za izbor najboljeg murala krasi fasadu na stambenoj zgradi u Ulici Nikole Pašića, između Muzeja Kozare i zgrade Policijske uprave Prijedor.

Izabran je u konkurenciji od ukupno 57 prijedloga iz 11 zemalja Evrope, Afrike i Južne Amerike.

Autoru je uručena međunarodna nagrada "Paola de Maninkor" koja se sastoji od plakete i novčanog dijela od 3.000 KM, a koja nosi ime slikarke iz Lavisa u italijanskoj pokrajini Trentino koja je 1998. godine, zajedno sa djecom iz tadašnjih izbjegličkih centara, oslikala prvi mural u Prijedoru na fasadi Elektrotehničke škole.

Prethodni murali su "Šeširdžija" Nataše Konjević iz Banjaluke, "Transformacija" mađarskog strit-art umjetnika Atile Samožija Vidama, "Vrt" rumunskog autora Raula Opre Sadoa, "Grad" umjetničke grupe "Dim tim" iz Beograda, "Negdje između početka i kraja" Selvera Begića iz Banjaluke i "Gejm on" Ljubiše Pušca iz Prijedora.