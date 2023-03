Prezentovani radovi projekta "NFT for Women" u MSU RS

BANJALUKA - Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske (MSU RS) i kancelarija UN Women u BiH sinoć su priredili svečanu prezentaciju 20 odabranih umjetničkih radova umjetnica koje su izabrane na osnovu Javnog poziva u okviru projekta "NFT for Women" i koji su postali dio prve NFT kolekcije u BiH.

Kako je javljeno iz MSU RS, na svečanoj prezentaciji publika je imala priliku da sazna rezultate projekta, pogleda digitalizovane radove finalistkinja i da se upozna sa njihovim dosadašnjim radom. Kao završni dio programa, javili su dalje, bila je prezentovana online galerija odabranih djela.

Prezentaciji su prisustvovali i obratili se publici Tanja Đaković, pomoćnica ministra prosvjete i kulture Republike Srpske, David Saunders, predstavnik Kancelarije UN Women BiH, Sarita Vujković, direktorica MSU RS, Marin Ivanović, istoričar umjetnosti i upravnik Sveučilišne galerije u Mostaru (predsjednik žirija), a na kraju programa obratio se i Mehmed Bećić, voditelj radionca u okviru "NFT for Women".

Tim povodom Đakovićeva je pohvalila ovaj inovativni projekta te ukazala na njegove prednosti.

"'NFT for Women' je pilot projekat koji Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske razvijaosa kancelarijom UN Women u BiH. Jedan od glavnih ciljeva projekta je osnaživanje žena u umjetnosti i digitalnim tehnologijama koje otvaraju vrata za ulazak umjetnica na novo tržište sa velikim ekonomskim potencijalom. Upravo iz tog razloga u periodu od 1. decembra 2022. do 30. januara 2023. godine bio je otvoren javni poziv za umjetnice svih starosnih dobi koje su željele da svoju umjetnost plasiraju u okviru NFT tržišta. Nakon zatvaranja javnog poziva, stručni žiri je izabrao dvadeset umjetnica sa po jednim umjetničkim radom koji su ransformisani u NFT-eve i koje publika večeras može da pogleda ali i da se upozna sa radom ovih umjetnica. Ono što je zapravo najvažnije jeste činjenica da ovih dvadeste umjetničkih radova čine prvu NFT kolekciju u BiH", istakla je ovom prilikom Sarita Vujković, direktorica MSU RS.

David Saunders, predstavnik Kancelarije UN Women BiH, je izrazio velkiko zadovoljstvo povodom realizacije ovog značajnog projekta.

"Na moje veliko zadovoljstvo ovo je mjesto gdje sve počelo prije 6 mjeseci i vjerujte to je zaista kratak period za ono sve što smo uradili. Bili smo dosljedni u svom radu, sve što smo radili bilo je vrlo transparento i prije svega edukativno. Naš cilj je bio osnaživanje prihoda umjetnica putem NFT-a na jedan novi i kreativni način, nakon čega je dobijen pristup globalnom tržištu", rekao je Saunders.

Marin Ivanović, istoričar umjetnosti i upravnik Sveučilišne galerije u Mostaru ujedno predsjednik žirija, dao je kratak uvid o tome na koji način je žiri izabrao dvadeset umjetnica prve NFT kolekcije u BiH.

"Kao žiri naš zadatak je bio nezahvalan jer uvijek kada nešto procijenjujete prvo ulazite u nečiju intimu i reskirate da uvrijedite nečiju ličnost, a ovaj put to nije bio naš zadataka, nismo ulazilu u tu vrstu likovne perspektive nego iz ove nove koju smo i sami morali naučiti a to je - koje od ovih likovnih dijela može lakše preći u ovaj novi mediji NFT-a to je bio naš zadatak. Mislim da je u ovih dvadeset autorica koje smo tom prilikom odabrali zaista predstavlja jedan fantastičan prvi korak jer pored njih dvadeset niko nije isključen da dalje participira u NFT-u jer su prošli kroz proces edukacija i zaista smo zadovoljni poslom koji smo obavili", zaključio je Ivanović.