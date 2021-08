Prikazane vrijedne zbirke koje do sada nisu viđene

Muzej književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine završio je projekat koji je trajao 12 mjeseci, a riječ je o online predstavljanju 12 zbirki od ukupno 97, koliko ih se čuva u ovoj kulturnoj instituciji.

Projekat je počeo 1. avgusta 2020. godine predstavljanjem eksponata iz zbirke "Zija Dizdarević", a završen je početkom avgusta ove godine predstavljanjem posljednjeg eksponata iz zbirke "Hasan Kikić". Na ovaj način, zainteresovani su imali priliku da vide i pojedina djela koja su inače bila dostupna samo za istraživače i njihov rad. Takođe, u ovoj godini Muzej književnosti i pozorišne umjetnosti BiH slavi 60 godina kontinuiranog rada.

"Ideja o predstavljanju zbirki na društvenim mrežama nastala je djelimično iz potrebe, jer smo prije godinu dana imali strepnju kada će moći nekakav ozbiljan broj posjetitelja da se nađe u našem muzeju, fizičkom prostoru, a sa druge strane, iz naše nade i potrebe da ispitamo koliko su ljudi zainteresirani za građu našeg muzeja", kazala je direktorica Muzeja Šejla Šehabović za "Nezavisne".

Šehabovićeva je naglasila da su za prethodnih 12 mjeseci uspjeli da uhvate puls interesovanja publike za ovaj muzej te da su prijatno iznenađeni odzivom.

"Puno je ljudi koji bi pratili, ne samo muzejske događaje, nego koji su zainteresirani i za dokumente iz naših zbirki. A na kraju, naš cilj je bio da pokažemo ljudima da možemo biti s njima i kada smo zaključani, da Muzej nikada ne prestaje s radom i da kod nas mogu vidjeti, a sada i na svom telefonu pregledati, stvari koje nigdje na drugom mjestu ne mogu vidjeti", izjavila je Šehabovićeva.

Pojasnila je da je bilo zbirki koje su prvi put pokazane, ali takođe, bilo je i zbirki u kojima su mnoge izložbe napravljene, ali ti specifični dokumenti ipak do sada nisu nikad prikazani javno.

"U fizičkom svijetu, za razliku od virtuelnog, vi možete prikazati samo ono što može stati u određeni prostor. Tako da su mnoge izložbe divno prolazile kod publike, ali prosto nismo imali snage da koncentriramo publiku na svaki mogući dokument, jer imamo, recimo, zbirku koja ima 350 eksponata i onda prikazujete samo ono što možete od toga, a to je najviše deset odsto. Međutim, kada imate mogućnosti u virtuelnom svijetu da to pokažete, to je jedna sasvim druga stvar", objasnila je Šehabovićeva.

Zaključila je da ljudi mogu sada da čuju cijelu priču, a ono što je najljepše u ovom poslu jeste činjenica da je čvrsti dokaz jedinstveni primjerak originalnog predmeta i ne može se više nigdje naći.

U predstavljanju zbirki učestvovali su viši kustosi Tamara Sarajlić Slavnić i Đana Kukić, muzejski savjetnik Nedim Mušović te saradnici Muzeja Ifeta Lihić i Zlatan Delić.