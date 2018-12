Prodata "Posrnula Madona" i vratila se "kući"

Portret "Posrnula Madona" iz kultne serije "Alo, alo" prodat je za 15.000 funti na aukciji, a kupac je iz Nuviona u Francuskoj, gdje se serija navodno i odigravala. "Posrnula Madona sa velikim sikama" umjetnika Van Klompa, bila je prepoznatljiva šala u popularnoj seriji koju su gledaoci obožavali, a koja je trajala između 1982. i 1992. godine.

Slika je prethodno prodata 2007. godine za 4.000 funti privatnom kupcu. Endi Stiv, koji je prodao sliku na aukciji, rekao je da je najnoviji kupac iz Nuviona u Francuskoj, gdje se serija navodno i odigrala, tako da slika "odlazi kući", prenio je BBC na srpskom.

Neprocjenjivo i neodoljivo remek-djelo je bilo prikazano u gotovo svakoj epizodi omiljenog sitkoma. Kradeno i vraćeno toliko puta, umjetničko djelo su Francuzi u hiljadama epizoda skrivali na najrazličitijim mjestima - među kobasicama, u pantalonama, ali i iza pozlaćenog rama koji je bio poklon Adolfu Hitleru.

Slika se smatra važnim dijelom britanske sitkom istorije, a samo je jedna od nekoliko kopija koje su preživjele svih devet sezona serije. Serija se navodno odigrava u jednom kafiću u Nuvionu u Francuskoj tokom Drugog svjetskog rata. "Alo, alo" se na duhovit način bavi Gestapoom, Francuskim pokretom otpora, ali i Britanacima.

