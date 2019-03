Produžena izložba "Sarajke na platnima bh.slikara"

Zbog velikog interesa javnosti i izuzetne posjećenosti izložba "Sarajke na platnima bh. slikara" autorke Indire Kučuk-Sorguč u Muzeju Sarajeva produžena je do 1. aprila.

Posjetioci je mogu pogledati u Brusa bezistanu, jednom od depandansa Muzeja Sarajeva, saopšteno je iz ove institucije.

Izložba "Sarajke na platnima bh. slikara" koncipirana je tako da prezentuje kroz različite likovne forme, stilove i umjetničke prosedée, a najviše u portretskom izrazu, žene – stanovnice Sarajeva, Sarajke svojim bićem, duhom, požrtvovanjem i stvaralaštvom. One su Sarajevo odabrale, one su Sarajevo živjele i Sarajevo je živjelo u njima. One se zovu: Rahela, Una, Joka, Jovanka, Elma, Adela, Milka, Staka, Nada, Mica, Fajdinica, Zlatka, Djevojka, Sarajka, Milica, Maša… ili jednostavno Žena.

Ova izložba predstavlja izdvojeni segment naučno-istraživačke radnje iz antropologije u kojoj autorka Indira Kučuk-Sorguč proučava evolucijsku prošlost našeg stanovništva od nivoa genetike do nivoa kulture s posebnim akcentom na sarajevske žene, predvoditeljke emancipacije od kraja 19. do početka 21. vijeka.

Na izložbi je predstavljeno 33 umjetničkih djela od 22 autora među kojima su djela koja bi s ponosom mogla krasiti zidove prestižnih svjetskih galerija. Od toga su četiri slikarke, četiri vrhunske umjetnice koje su predstavljene s tri autoportreta (Behr, Todorović, Novaković), dok je Nevenka Georgijević-Ilić oslikala u renesansnom maniru svoje viđenje sarajevske žene.

Imena umjetnika koja su ih naslikala, a koja su odavno ušla u anale bosanskohercegovačke likovne scene si Kabiljo Danilus, Roman Petrović, Atanasije Popović, Gabrijel Jurkić, Petar Tiješić, Špiro Bocarić, Nada Novaković, Vojislav Hadžidamjanović, Mica Todorović, Adela Behr, Mersad Berber, Dobrivoje Beljkašić, Alija Hafizović Haf, Salim Obralić, Mario Mikulić, Đoko Mazalić, Ismet Mujezinović, Nevenka Georgijević-Ilić i Mirsad Mustajbašić. I među njima istaknuti bečki slikar austrougarske epohe Carl Fröschl.

"Počeli smo našu godinu jubileja – 70 godina Muzeja Sarajeva, fascinantnom izložbom naše kustosice Indire Kučuk-Sorguč koja je pobudila nezapamćen interes javnosti za izložbu ovoga tipa. S obzirom da smo pokazali umjetnička djela koja se ne izlažu često, pozivamo one koji nisu pogledali izložbu da dođu u Brusa bezistan i uživaju u ovim veličanstvenim umjetničkim djelima", istakao je direktor Muzeja Sarajeva, Mirsad Avdić.