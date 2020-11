Promocija kalendara i otvaranje izložbe radova Jelene Medić u Banjaluci

BANJALUKA - Promocija kalendara i izložba "Umjetnice Banjaluke" fotografkinje Jelene Medić biće otvorena sutra s početkom u 18 časova u Galeriji "Plus" u Banjaluci. Otvaranje izložbe zbog epidemioloških razloga biće upriličeno samo za učesnike projekta i medije, a publika će je moći pogledati do 15. januara, svakim radnim danom od devet do 20 časova, kao i subotom od devet do 16 časova.

Kalendar sadrži 13 umjetničkih, crno-bijelih fotografija, na kojima je 12 umjetnica iz Banjaluke. Pred Jelenin objektiv stale su glumice: Slađana Zrnić, Miljka Brđanin i Anja Ilić; muzičarke: Marija Šestić, Maja Regodić, Dijana Josipović i Milica Milovanović; slikarka Nina Babić, rediteljka Jelena Topić i fotografkinje Tea Jagodić, Tajana Dedić Starović i Jelena Medić.

Publika će imati priliku da pogleda i originalne fotografije na izložbi u sklopu promocije kalendara "Umjetnice Banjaluke".

Fotografkinja Jelena Medić na ovaj način ukazala je na važnost žena u umjetnosti i njihovog pozicioniranja unutar jednog društva. Ovih dana izazvala je ogromnu pažnju bh. javnosti zahvaljujući projektu "Budni", koji je donio fotografije koje su realizovane na 116 bilborda i city lightova širom Republike Srpke i BiH.

Projekat je realizovan u saradnji sa Asocijacijom za vizuelnu kulturu "Vizart", koja se, između ostalog, bavi promocijom umjetnika iz Republike Srpske.

Oni su tokom rada na ovom projektu osmislili i kampanju za širenje svijesti o važnosti rada žena u umjetnosti. Ovu vrstu kampanje realizovali su u vidu kalendara pod nazivom "Umjetnice Banjaluke", koji će, u saradnji sa Muzejom savremene umjetnosti RS biti predstavljen u Galeriji "Plus" u vidu izložbe prodajnog karaktera.