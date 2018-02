Prva samostalna izložba Nebojše Kostreševića

BANJALUKA - Priroda kao motiv, a umjetnička potreba kao povod, opšti je utisak s prve samostalne izložbe fotografija Nebojše Kostreševića, koja je u utorak uveče otvorena u tržnom centru "Zenit".

Postavka se nalazi u prostoru koji je ustupljen dvanaestorici akademskih slikara, među kojima je i Zdravko Krulj, glavni "krivac" i inicijator ove izložbe.

Naime, pored već postavljenih Kruljevih akvarela i grafika na zidovima galerije, na nagovor ovog slikara, Kostrešević je svoje fotografije izrađene na papiru i platnu izložio na štafelajima.

Sve ukupno, to je među pedesetak ljudi prisutnih na otvaranju izložbe ostavilo jak umjetnički dojam, a o impresijama je za "Nezavisne" govorio i autor.

"Iako je Zdravko Krulj glavni 'krivac' za ovu izložbu, ona je zapravo neki logičan slijed događaja, jer već dvije i po godine moj rad dostupan je na internet-stranici shutterkole.com. Tu je objavljeno preko pet stotina fotografija raznih motiva i onda sam izdvojio 21 fotografiju, koje sam izradio na platnu i uokvirio", kazao je on, navodeći da se namjerno odlučio za platno jer već 21 godinu radi kao snimatelj i svakodnevno gleda u staklo i njegove refleksije.

"Ono što se meni svidjelo u reakciji s publikom jeste da svaka fotografija ima nekoliko svojih obožavalaca. Nijedna nije izdvojena i favorizovana u smislu da su ljudi rekli ta i ta je vrhunska, a ove ostale su u njenoj sjeni", navodi Kostrešević, koji ističe da je umjetnička fotografija kod njega još u fazi ispitivanja.

Živi od kamere, a fotoaprat uglavnom koristi za umjetničke slike, objašnjava Kostrešević, obrazlažući da svoj umjetnički dojam još ne planira koristiti u komercijalne svrhe. Međutim, nakon otvaranja i uspješnog rada sajta, kao i poslije uspjeha na prvoj samostalnoj izložbi, ne planira da stane.

"Iskreno se nadam da je sve ovo bilo probni balon. Po mom mišljenju, najveći uspjeh bi bio da izlažem negdje vani, a da dobijem kritike kakve sam dobio za ovu izložbu. Ovdje su bile moje poslovne kolege, prijatelji, ljudi koji me s raznih strana poznaju. Tu sam, dijete iz grada, pa nakon komplimenata koje dobijam obavezno ide ono 'Kole je naš, znamo se' i tu se nikad ne zna šta je subjektivno, a šta objektivno. To mi u svakom slučaju daje krila da idem dalje, ali pravi reper bila bi izložba u inostranstvu", otkriva svoje zamisli i moguće sljedeće korake Kostrešević, čija će izložba u tržnom centru "Zenit" biti otvorena do 14. februara.