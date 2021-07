Radionica Muzeja savremene umjetnosti RS: Djeca uče čari stop animacije

Stop animacija "Kadar po kadar od plastelina" za djecu uzrasta od 10 do 14 godina održaće se u Galeriji "Plus" u utorak i srijedu u terminu od 17 do 19 časova.

Na radionici koju organizuje Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske (MSU RS) sva su mjesta popunjena putem javnog poziva, koji je ova institucija kulture objavila u periodu od 9. do 19. jula tekuće godine. Kako saopštavaju iz MSU RS, stop animacija je jedna od tehnika animacije, takozvanih "kadar po kadar" tehnika.

"Ovaj način kreativnog izražavanja koristi se kako bi određeni predmet izgledao kao da se sam kreće. Svaki pomak figurica se posebno fotografiše i nakon određenog broja pokreta i fotografija sve se spajaju u jedan niz, što stvara osjećaj kontinuiranog pokreta", obavijestili su iz MSU RS.

Voditeljica radionice, kako je dalje rečeno, biće mlada i talentovana akademska umjetnica Danijela Mihić, koja će s učesnicima podijeliti svoje iskustvo rada sa stop animacijom, kako osmišljava priču, pravi figurice od plastelina i kako nastaje sam proces snimanja animacije.

Pričajući svojevremeno o tehnikama kojima se služi pri nastanku novih djela, Mihićeva je istakla da je važno da svaki umjetnik nađe medij koji mu najviše odgovara.

"Kad umjetnik ima potrebu da izrazi svoje najdublje misli, ideje, duševno stanje, on će pronaći svoj izraz. Savremeni izraz u umjetnosti umjetnik može, ali i ne mora da istražuje. Jedini uspjeh kojem treba da težimo jeste da zavirimo u sebe i budemo iskreni. Traženje sebe u nečemu što je 'moderno', a da nam pritom taj izraz ne odgovara, rezultira udaljavanjem od autentičnosti i svojih osjećanja", navodi ona.

Učesnici će potom, zaključeno je u obavještenju MSU RS, osmisliti svoje kratke priče i realizovati animacije.

Danijela Mihić je rođena 1997. godine u Banjaluci. Diplomirala je na Akademiji umjetnosti Univerziteta u Banjaluci, Odsjek slikarstvo, 2020. godine. Učestvovala je na nekoliko kolektivnih izložbi te je dobitnica više nagrada za najbolji rad. Bila je finalistkinja nagrade "Zvono" (Young Visual Artists Award) za najboljeg savremenog umjetnika u BiH za 2020. godinu i dobitnica je prošlogodišnje nagrade Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske na Izložbi radova studenata završne godine Likovnog odsjeka Akademije umjetnosti u Banjaluci.