Radionice u sklopu izložbe "Lujza i Karlo" u Umjetničkoj galeriji BiH

SARAJEVO - Povodom izložbe "Lujza Kuzmić Mijić i Karlo Mijić" koja je za javnost otvorena 27. juna muzej Umjetnička galerija Bosne i Hercegovine tokom jula realizuje muzejsko-obrazovne aktivnosti za različite društvene grupe.

"Aktivnost pod nazivom 'Ekspresionizam na grafikama Karla Mijića' za grupu adolescenti (od 15 do 19 godina) biće održana 5. jula (link za prijavu: https://forms.gle/oVGDX2uHTzszZ5fd8), 'Nežive prirode Lujze Kuzmić Mijić' za grupu mlađi školski uzrast (od 7 do 9 godina) 9. jula (link za prijavu: https://forms.gle/kMMY7gML5facyWpx8), 'Mijići: slikari supružnici' za odraslu grupu 10. jula (link za prijavu: https://forms.gle/qKFxjgmc1zjoXX1J6), 'Lujza i Karlo: Naša priča' za porodice s djecom predškolskog uzrasta 23. jula (link za prijavu: https://forms.gle/5BxkMLn5MSrtYN6A7), 'Likovni elementi na primjerima djela Karla Mijića' za stariji školski uzrast djece (od 10 do 14 godina) 25. jula (link za prijavu: https://forms.gle/V9pk6nNz6fosj3FbA)", saopšteno je iz Umjetnička galerija Bosne i Hercegovine uz napomenu da svi programi počinju u 16.30.

Pored aktivnosti koje će se realizovati sa ciljnim grupama koje se prijave putem formulara, Galerija će ugostiti i vrtiće iz JU "Djeca Sarajeva", privatne vrtiće, te korisnike udruženja za zaštitu prava osoba s invaliditetom.

"Aktivnosti vodi MA historije umjetnosti nastavničkog smjera Aida Šarac Berbić. Učešće je besplatno i svi materijali za rad su obezbijeđeni od strane Umjetničke galerije Bosne i Hercegovine", zaključeno je u saopštenju.

Izložba za javnost ostaje otvorena do 9. avgusta.

