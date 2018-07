Rep kita najbolja fotografija na svijetu u 2018.

I ove godine magazin "National Geographic" izabrao je najbolje od najboljih. U konkurenciji od 13.000 fotografija koje su pristigle na ovaj konkurs glavnu nagradu je odnijela fotografija "Mermaid" iz kategorije priroda. Fotografiju je napravio Reiko Takahaši, koji je uz prestižno priznanje dobio i novčanu nagradu od 10.000 dolara.

Na fotografiji je prikazana zadnja strana repa grbavog kita, kojeg prati njegovo mladunče. Osim ove prekrasne fotografije iz životinjskog svijeta, fotografi su osvojili i nagrade u kategorijama portreta, prirode i gradova.

GLAVNA NAGRADA

"SIRENA", Reiko Takahaši

"Bio sam srećan što sam prvog dana ronjenja na japanskom ostrvu Kumeji naišao na grbavog kita. Većinu vremena mladunče kita je bilo uz majku. Međutim, u jednom trenutku je počelo skakati i lupkati repom po površini vode i bilo je zaista divno. Napokon, majka koja je posmatrala mladunče kako se igra ga je pokupila te su nastavili da plivaju zajedno. Potpuno me obuzela ljepota majke kita i način na koji vrlo energično maše svojim velikim i predivnim repom", ispričao je autor fotografije Reiko Takahaši.

DRUGO MJESTO U KATEGORIJI PRIRODA

"UZLIJETANJE FLAMINGOSA", Hao J.

Fotograf je uočio hiljade flamingosa prije njihovog uzlijetanja sa živopisnog jezera Natron u Tanzaniji. Prije uzlijetanja oni imaju ritual kada kratko istrče po vodi kako bi dobili ubrzanje pri polijetanju. U tom momentu njihove crvene duge noge kreiraju niz malih talasa na površini vode. Gledajući iz helikoptera ti talasi izgledaju kao velika vodena biljka koja plovi po vodi. Fotografija je zabilježena iz helikoptera.

TREĆE MJESTO U KATEGORIJI PRIRODA

"MARS", Marko Grasi

Ovi prirodni pješčani tornjevi, poklopljeni na vrhu kamenom, poznati su kao Zemljane piramide Platerna. One se nalaze na sjevernom dijelu Italije, u Tirolskoj regiji. Formirane prije nekoliko vijekova nakon oluja, stvorene su formacije koje kao da nisu sa naše planete, te se mijenjaju iz godine u godinu, iz sezone u sezonu. Taj prirodni fenomen rezultat je kontinuirane izmjene između perioda kiše i suše, koja je uzrokovala eroziju terena i formiranje tih piramida.

Kako se godišnja doba mijenjaju, temperature se kreću između ekstremnih vrućina do oluja koje utiču na to područje. Neke piramide nestaju tokom vremena dok se formiraju nove.

IZBOR PUBLIKE U KATEGORIJI PRIRODA

"FORMACIJA", Niklas Veber

"Kada sam stigao u Rio Grande de Tarkoles na Kostariki uočio sam fantastičnu formaciju krokodila. Nisam sebi mogao pomoći te sam odmah upalio dron i krenuo da ih fotografišem iz vazduha. Moje srce je lupalo kao ludo jer sam bio toliko uzbuđen. S druge strane, pribojavao sam se za dron, ali na kraju sam bio presrećan što sam uhvatio taj poseban momenat", podijelio je svoje iskustvo Veber.

PRVO MJESTO U KATEGORIJI GRADOVI

"JOŠ JEDAN KIŠNI DAN U NAGASAKIJU, JAPAN", Hiro Kurašina

"Pogled na glavnu ulicu iz tramvaja u Nagasakiju jednog kišnog dana. Tramvaj je oldtajmer, ali je preuređen i opremljen savremenim sistemom naplate karata. Upravo zato u ovom tramvaju više nema konduktera, već samo usamljeni vozač. Mirni, ulični pejzaž koji se vidi kroz prednje staklo je privukao moju pažnju. Ovaj pogled predstavlja pravi kontrast urbanim centrima u Japanu poput Tokija i Osake. Vožnja u ovom starom tramvaju kroz relativno mirnu ulicu je izuzetno iskustvo koje se pamti do kraja života i svakako će me sjećati na moju sedmodnevnu posjetu istorijskom gradu Nagasakiju", rekao je Kurašina.

DRUGO MJESTO U KATEGORIJI GRADOVI

"GEOMETRIJA SUNCA", Enriko Peskantini

Teotivakan znači mjesto gdje su bogovi stvoreni i upravo je to osjećaj koji posjetioci imaju kada hodaju niz Aveniju mrtvih, na ovom poznatom meksičkom arheološkom nalazištu. Ova piramida je posvećena bogu Sunca i potpuno je očaravajuće to što je izlazeće sunce zauzelo samo polovinu slike, dok je druga polovina u sjeni. "Oduvijek sam volio arheologiju i antičke civilizacije, tako da nisam mogao dočekati da posjetim Meksiko i istražim ostatke prekolumbovske civilizacije. Planirao sam baš da ovo mjesto posjetim za vrijeme izlaska sunca, kako bih dobio kombinaciju igre sunčevih zraka, bez pretjerane gužve i posjetilaca. Pustio sam i dron kako bih bio siguran da ta slika nije samo u mojoj glavi. Na svu sreću, on je napravio ovaj fenomenalni snimak.

TREĆE MJESTO U KATEGORIJI GRADOVI

"ODRAZ", Ganeš Prasad

Rano ujutru sam htio da fotografišem maglu koja je epskih razmjera u Dubaiju svake godine od decembra do januara, a skoro svaki fotograf sanja o ovom dijelu svijeta. Nažalost, nisam mogao dobiti pristup krovu, tako da sam pokušao da napravim fotografiju kroz prozor na nižem spratu. Bio sam oduševljen time kako grad predivno izgleda, a moje oduševljenje je naglo poraslo kada sam postao svjestan odraza ceste i zgrada.

Odmah sam zatim otvorio prozor i napravio sa raširenim rukama nekolicinu fotografija", izrazio je svoje oduševljenje Prasad.

IZBOR PUBLIKE U KATEGORIJI GRADOVI

"PUTOVANJE U RAJ", Trikanš Šarma

"Kada sam bio na toj lokaciji primijetio sam čovjeka kako biciklom prelazi preko mosta. Na svu sreću, most je bio prazan. Uokvirio sam ovaj momenat u svom umu, što je dobro kada se bavite ovom vrstom fotografije, a onda sam pritisnuo okidač i napravio fotografiju. Na njoj izgleda kao da most nema završnu tačku, te se dobija utisak kao da čovjek putuje prema raju", rekao je Šarma.

PRVO MJESTO U KATEGORIJI LJUDI

"ČAJNA KULTURA", Alesandra Menikonzi

"Fascinirana sam metodom lovljenja zlatnih orlova. Pratila sam porodicu tokom njihove migracije iz zimskog u ljetni kamp. Mongolija je djelimično naseljena, ali njeni stanovnici su veoma gostoljubivi i prijatni. Čaj je u njihovoj kulturi jedan od načina gostoprimstva. To nije samo piće, to je mješavina tradicije, kulture, opuštanja, ceremonije i užitka. Djevojka na ovoj fotografiji sjedi umotana u tešku krznenu odjeću i pije šoljicu čaja kako bi se ugrijala i zaštitila od hladnih temperatura", ispričala je Alesandra.

DRUGO MJESTO U KATEGORIJI LJUDI

"LEIDA I LAELA - PODIĆI ĆU TE", Tati Itat

"Još od 2016. angažovana sam u procesu izbjeglica i imigranata sa Haitija u moj grad, Estrela. Sprijateljila sam se sa nekim porodicama, a posebno sa sestrama Leidom i Laelom. One kažu da je život u Brazilu kao život u raju te potpuno drugačije od života koje su ostavile za sobom. One sanjaju da postanu modeli i učiteljice i tako zarade novac kako bi pomogle svojim rođacima sa Haitija da dođu u Brazil pa da budu svi zajedno. Taj dan kad je nastala ova fotografija one su se igrale ispred svoje kuće, vježbale su i razvijale svoju maštu, sanjareći da su glumice i zauzimajući različite poze. Leida je posegnula za Laelinim licem i podigla joj glavu kako bi joj pokazala kako treba da stoji. Baš u tom momentu napravila sam fotografiju", prepričala je nastanak fotografije Itatova.

TREĆE MJESTO U KATEGORIJI LJUDI

"ZAHTJEVNO PUTOVANJE", Tanver Hasan Roan

"Ova fotografija je napravljena na Daka željezničkoj stanici u Bangladešu. To su ljudi koji se vraćaju u svoja sela kako bi slobodno vrijeme nakon što su radili proveli sa porodicom. Međutim, gužva je velika i sve je jako napeto. Jedan muškarac je uhvatio moju pažnju: doslovno je visio sa voza držeći se samo za jednu ručku, te je pokušavao da s porodicom uđe u voz. U istom trenutku kiša je počela da pada i voz je krenuo lagano da se pomjera. Porodica je imala karte da se ukrca na voz, ali nisu uspjeli da dođu do svojih sjedišta. Mnogo je ljudi poput njega, koji dođu u Daku kako bi radili, ostavljajući svoju porodicu kod kuće. No, kada dobiju odmor, ne žele propustiti priliku da odu u svoje selo i budu sa voljenima po svaku cijenu", kazao je Roan.

IZBOR PUBLIKE U KATEGORIJI LJUDI

"DJEVOJKA KOJA JE DOSPJELA KROZ VRIJEME", Daniel Čeung

"Svjetlosna iluzija je kreirana kao umjetničko djelo u kojem se na jednom mjestu akumuliraju svjetlosne tačke. Vidio sam djevojčicu u crvenoj haljini kako trči. Na moju sreću krenula je trčati prema izlazu baš u pravom trenutku. Nisam mogao dočekati da pritisnem okidač na fotoaparatu jer se svjetlost prekrasno posložila te zajedno sa djevojčicom kreirala momenat za pamćenje, te iluziju kao da ona prolazi kroz vremenski tunel", ispričao je Čeung.