Riješena misterija Mona Lize

Misterija mjesta gdje je Mona Liza naslikana je riješena, tvrdi geolog An Picoruso navodeći da je ušla u trag pejzažu naslikanom u pozadini najpoznatije slike na svijetu.

Pejzaž iza Mona Lize Leonarda da Vinčija izazivao je beskrajnu debatu, pri čemu su neki istoričari umjetnosti sugerisali da je pogled bio izmišljen i idealizovan, dok su drugi tvrdili da postoje različite veze sa određenim italijanskim lokacijama, prenio je Gardijan.

Geolog i istoričarka umjetnosti renesanse Picoruso veruje da je konačno riješila misteriju na jednoj od najpoznatijih slika na svijetu. Picoruso je kombinovala svoja dva polja stručnosti i sugerisala da je Leonardo naslikao nekoliko prepoznatljivih obilježja Leka, na obali jezera Komo u regionu Lombardija u sjevernoj Italiji.

Ona je uporedila Leonardov most, planinski lanac i jezero na slici Mona Lize sa mostom Acone Viskonti iz 14. vijeka u Leku, jugozapadnim Alpima koji gledaju na ovu oblast i jezerom Garlate, za koje se zna da je Leonardo posjetio prije 500 godina. Sličnosti su nesporne, rekla je ona.

"Tako sam uzbuđena zbog ovoga.Zaista osjećam da je to pogodak", istakla je Picoruso.

Prethodne teorije uključivale su tvrdnju iz 2011. da most i put na slici pripadaju Bobiju, malom gradu u sjevernoj Italiji i pretpostavku iz 2023. da je Leonardo naslikao most u provinciji Areco. Ali fokusiranje na most, rekla je Picoruso, nije bilo dovoljno.

"Lučni mostovi su bili prisutni širom Italije i Evrope i mnogi su izgledali veoma slično. Nemoguće je identifikovati tačnu lokaciju samo na osnovu mosta. Svi govore o mostu, a niko o geologiji", navela je ona.

"Geolozi ne gledaju slike, a istoričari umetnosti ne gledaju geologiju", dodala je ona. Prema njenim rečima, istoričari umetnosti navode da je Leonardo uvek koristio svoju maštu, "ali ovu sliku možete dati bilo kom geologu na svijetu i oni će reći ono što ja govorim da je riječ o Leku" "Čak i ljudi koji nisu geolozi mogu da vide sličnost", istakla je Picoruso.

Ona je napomenula je da su stijene u Leku krečnjačke i da je Leonardo svoje stene prikazao u sivo-bijeloj boji, "što je savršeno, jer je to vrsta stene koja tamo postoji".

Ona je dodala da, za razliku od Leka, ni Bobio ni Areco nemaju jezero. "Dakle, imamo zaista savršene dokaze za Leko", naglasila je ona, prenosi B92.

