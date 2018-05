Rubensova platna iz cijelog svijeta sljedeće godine u San Francisku

U Muzeju primjenjene umjetnosti San Franciska naredne godine će biti predstavljena izložba sa djelima flamanskog umjetnika Petera Pola Rubensa čija će platna biti prikupljena iz muzeja širom svijeta, saopšteno je u Briselu.

Gradske vlasti San Franciska planiraju veliku izložbu posvećenu Rubensu pošto u tom dijelu SAD mnoga dijela tog belgijskog umjetnika nisu nikada predstavljena. Izložba se organizuje u saradnji s belgijskim vlastima, a obuhvatiće period od 1608. do 1620. godine.

Izložbu pod nazivom "Rana slava Petera Pola Rubensa" (The early celebrity of Peter Paul Rubens) će dijelom finansirati belgijska vlada a biće održana od 6. aprila do 2. septembra 2019. godine.

Očekuje se da će izložbu posjetiti 175.000 ljudi.

Portal Fokus na Belgiju (Focus on Belgium) prenio je da će izložba pokriti period koji je bio značajan u flamanskom slikarstvu i kada su stvarali veliki umjetnici kao što su Rubens, Jan van Ajk i Piter Brojgel stariji.

Rubens (1577-1640) je bio diplomata i barokni umjetnik, koji je od 1610. do 1620. uradio remek-djela među kojima su Skidanje s krsta i Podizanje krsta, koji se nalaze u katedrali Antverpena.

Među njegovim najpoznatijim delima su ciklus slika posvećenih Mariji Mediči, Vrt ljubavi, Adam i Eva, Otmica Leukipovih kćeri, Borba Amazonki, Tri gracije, Parisov sud i Vojvoda od Lerme.