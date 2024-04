Samostalna izložba slika Maje Lazić u Kulturnom centru UDAS

BANJALUKA - Samostalna izložba slika umjetnice Maje Lazić biće otvorena 16. aprila u 19 časova u Kulturnom centru (KC) UDAS u ulici Sime Miljuša.

Kako je navedeno u saopštenju UDAS-a, ovo je druga izložba koja će biti predstavljena u okviru izlagačkih aktivnosti Kulturnog centra UDAS u ovoj godini.

"Umjetničke radove Maje Lazić odabrao je stručni umjetnički savjet UDAS-a za predstavljanje u okviru programa izlagačkih aktivnosti u oblasti slikarstva i vajarstva u 2024. godini.

Umjetnica Maja Lazić je ujedno i dobitnica UDAS-ove nagrade za dodjelu termina za samostalnu izložbu u okviru izlagačkih aktivnosti KC UDAS kao najbolji studenta u sklopu završne kolektivne izložbe studenata Studijskog programa Likovne umjetnosti, Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjaluci u akademskoj 2022/2023. godini.

Izložba će biti otvorena do 30. aprila i dostupna je za posjetioce radnim danom i subotom od devet do 15 časova."Izlagačke aktivnosti KC UDAS realizovaće se u periodu od marta do avgusta 2024. godine u okviru kojih će biti predstavljeno pet samostalnih izložbi umjetnica iz BiH i Crne Gore", zaključeno je u saopštenju.

Biografija:

Maja Lazić rođena je 2. februara 1998. u Doboju. Gimnaziju je završila u Tesliću. Trenutno studira slikarstvo na Akademiji umjetnosti Univerziteta u Banjaluci, u klasi prof. dr Radoslava Tadića.

Učešća na izložbama: Likovna kolonija u Mostaru, u organizaciji Direkcije za evropske integracije, 2022.; Mala grafika, Galerija "Grafički kolektiv", Beograd, 2022.; "Format grafika 2023", Galerija Ulus, Beograd, 2023.

