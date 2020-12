Sarajka Merima Smajić predmete oslikava motivima iz mašte

Samo se radom ili hrabrošću može postići ugled među ljudima, prisiliti ih ne da vas vole i nagrade, ali svakako da vas cijene i poštuju. Naravno da je rad bolje i sigurnije sredstvo, jer hrabrost nije od prirode svakom dana, a osim toga za nju se rjeđe i prilika pruža, dok je za rad i radljivost uvijek ima. I ne govorim ovdje o unutrašnjem zadovoljstvu koje čovjek ima od dobro svršenog posla i koje svakako vrijedi više od svih nagrada i priznanja ljudskih, zapisao je velikan pisane riječi Ivo Andrić o čovjekovom radu.

A da je radljivost iz koje nastaju prava mala umjetnička djela satisfakcija i razlog za lični ponos, zna Sarajka Merima Smajić, koja dvije godine predstavlja ručno oslikane i unikatne radove, rađene sa mnogo pažnje i ljubavi, a bez prethodno napravljenih skica i šablona - sve oslikane šolje, čajnici, tanjiri, rokovnici i marame isključivo su plod mašte ove kreativke.

"Od kada znam za sebe, uvijek sam voljela ukrašavati i uređivati prostor i svoje stvari. A tokom školovanja, počevši od osnovne škole, uvidjela sam kod sebe talenat za urednost i preciznost, privlačile su me boje i šarenilo", prisjeća se Merima početka kreativnog djelovanja za "Nezavisne".

Kazuje dama, čije su ruke alat za ono što njena mašta izrodi, da je u srednjoj školi otkrila kanu te da ljubav prema crtanju bojom ove biljke i dalje traje, ali da, kada je došao momenat i želja da započne svoj mali biznis, nije željela da to bude iscrtavanje kanom - željela je crtati i raditi šare, ali na nečemu što će biti dugotrajno te je tako počela sa slikama na platnu, a nekoliko mjeseci nakon toga proširila je ponudu na posuđe i druge površine koje je moguće ukrasiti.

"Sve što radim isključivo je ručni rad slobodnom rukom. Na samom početku, kada sam radila samo slike, mnogi mi nisu vjerovali da je to ručni rad, što je meni svakako bio kompliment. Inspiracija za rad mi dolazi sa raznih strana, ugledam neku divnu boju pa sebi u glavi sklopim dezen sa tom bojom ili dodam nekoliko boja koje će fascinirati svojom pojavom. Kad kažem fascinirati, meni je bitno da mene fascinira ono što uradim, a zatim kada to predstavim javnosti, vidim koliko je zaista to bio dobar ili ne toliko dobar potez", pojašnjava Merima.

Na predmetima koje samouka umjetnica oslikava mogu se vidjeti motivi bh. tradicije, trenutno popularne crne tačkice na bijeloj podlozi, te smo je pitali da li oslikavanje predmeta radi po narudžbi ili radi za svoju dušu pa onda i ti radovi nađu put do novog vlasnika, a dama koja je svoje vrijeme posvetila kreativnom djelovanju navodi da se trudi da često uradi nešto za svoju dušu, a da ta mala umjetnička djela u većini slučajeva budu najava nove kolekcije oslikanih predmeta.

"Radim po narudžbi i rado ispunjavam zamisli svojih kupaca, ali čim nađem slobodnog vremena, kreiram nešto novo, jer i meni, a i ljudima koji prate moj rad dosadilo bi gledati stalno iste radove", priča Merima i dodaje da pri iscrtavanju predmeta slobodnom rukom koristi akrilne boje i boje za staklo.

Kada je u pitanju vrijeme potrebno za ukrašavanje određenog predmeta, kazuje da sve zavisi od dizajna i veličine tog predmeta, da su pri radu potrebni preciznost i urednost te opisuje kako zapravo teče proces izrade šoljice oslikane tačkicama, jer su ovi motivi trenutno najpopularniji i traženi su među kupcima.

"Prvo je potrebno nabaviti materijal, odnosno šoljicu i boje. Zatim počinje tačkanje s vanjske strane te, po želji kupca, i po unutrašnjosti šoljice. Slijedi farbanje ručkice prvim slojem zlatne boje, a nakon što se prvi sloj osuši, ide drugi te farbanje dna šolje. Kada se završi sa ukrašavanjem, šoljica ide na sušenje u rernu na 20 minuta. Tada je gotova, zapakovana i spremna da oplemeni neki novi dom", objašnjava kreativna Sarajka.

Na naše pitanje sjeća li se prvog predmeta koji je oslikala te čuva li prve primjerke za sebe kao uspomenu, Merima kazuje da joj je prvi rad bio slikarsko platno, jer je cilj bio da tako pokrene svoj mali biznis.

"Tu sam sliku poklonila rodici, ali i danas jasno pamtim sve detalje i sve utiske u vezi s tim slikarskim platnom. I danas upoređujem te prve radove sa nekim novim, da povučem paralelu kako je sve izgledalo na početku, a kako danas", priča Merima kroz osmijeh.

Radovi nastali kao plod kreativnih ideja mogu se poručiti putem Facebook stranice MandalArt by Merima i Instagram stranice mandalart_bms, te ih je moguće kupiti u radnjama u Sarajevu i Ljubuškom koje su u svoju ponudu uvrstile Merimine oslikane i unikatne radove - šolje, tanjire, čajnike, rokovnike, marame…

"Moj kreativni put je započeo kao hobi, ali sa velikom željom da ga pretvorim u posao. Od prvog dana radila sam s puno ljubavi, ulažući vrijeme i preciznost u radove, a sve s ciljem da svakim danom budem bolja i da moji radovi dođu do što većeg broja ljudi. Mislim da sam uspjela", zaključuje dama čija mašta ne poznaje granice.

Merima je radom, ali i hrabrošću da sa drugima podijeli svoj kreativni pogled na svijet postigla ugled među ljudima. Nagrade za radljivost, kako Andrić na početku priče kazuje, su joj riječi hvale koje dobija od kupaca, ali i spoznaja da predmeti koje je oslikala postaju dio dekora brojnih domova u BiH i uspomena koje u njima nastaju.