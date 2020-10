Sarita Vujković: Umjetnost ne treba sklanjati ni pod kakvu cijenu

BANJALUKA - Izložba mlade umjetnice Milene Ivić pod nazivom "Šta da radimo sa svom ovom slobodom?", koja je otvorena u "Galeriji Plus", povučena je proteklog vikenda zbog navodnih pritužbi koje su uslijedile nakon otvaranja.

Odluku o povlačenju izložbe donijeli su umjetnica i kustoskinja, a iz Muzeja Savremene umjetnosti Republike Srpske (MSU RS) ističu da je ovo institucija koja je mjesto otvorenog dijaloga i umjetničkih sloboda te smatraju da je u profesionalnom smislu izložba poštovala želju umjetnice i rad prezentovala na način kako je njena koncepcija nalagala.

"Moj prijedlog je od početka bio da izložba bude u zatvorenom i da se ne skida, već da se postavi unutra. Umjetnica je mene obavijestila da je imala kontakt sa osobom zaraženom virusom korona te da je u izolaciji. Mi smo razgovarali s njom i ona je željela da se to skine, jer je njen rad ugrožen i jer se plašila da bi neko polupao izlog, ali nije željela izložbu da postavi unutra", rekla je Sarita Vujković, direktorica MSU RS.

Vujkovićeva dodaje da umjetnica smatra da je izložba, što se tiče njenog rada, zadovoljila ideju koju taj rad nosi, a to je da dobije reakciju publike.

"Njena ideja je zaokružena ovim medijskim reakcijama. Naša kustoskinja je u sedmom mjesecu trudnoće, umjetnica je u izolaciji i ova odluka je nastupila u slijedu svih događaja. Lično smatram da umjetnički radovi, posebno u institucijama, treba da imaju svoje mjesto i ne treba da budu ni pod kakvu cijenu sklonjeni", istakla je Vujkovićeva.

Direktorica MSU RS dodaje da je izložba izazvala mnogo više medijske pažnje nego što su to očekivali.

"Umjetnica veoma dobro poznaje istoriju umjetnosti i provokativno razmišljanje koristi u svom radu pa je to iziritiralo ljude da daju određene reakcije, ali mislim da je rad postavljen na način da bi te reakcije i dobio, jer je rad vrlo specifičan za publiku", rekla je Vujkovićeva.

Ona smatra da bi u narednom periodu Muzej trebalo da otvori jedan razgovor koji bi dao prostor ljudima različitih mišljenja u kretanjima u savremenoj umjetnosti.

"Mislim da bi bilo lijepo napraviti dijalog sa kolegama u Beogradu i Čačku koji su imali sličnu situaciju prošle zime. Izložbeni izlog 'Galerije plus' jeste javni prostor i drugačije komunicira u odnosu na prostor u samoj Galeriji pa samim tim drugačije komunicira sa publikom, jer je namijenjen, ne samo onima koji ulaze u Galeriju ili prate izložbe, već izlog je prostor koji vuče poglede ljudi koji ne prate umjetnost i koji ne znaju da je to galerijski prostor. Jednostavno, ne znaju koje su to slobode koje umjetnost ima", rekla je Vujkovićeva.

Dodaje da je "Galerija Plus", sa druge strane, dobila jednu nevjerovatnu poziciju u medijima zbog ove ovom situacije.

"Bili smo u jednoj sličnoj situaciji kada smo imali izložbu Demijena Hersta, samo što je tada bilo u pitanju jedno svjetsko ime, sad imamo jednu mladu djevojku sa otvorenim feminističkim stavovima i u tom smislu mislim da su pozicije u tim situacijama različite, zbog toga smo daleko više zabrinuti sada nego u situaciji kad smo imali Demijena Hersta. Ja stojim iza mišljenja i stava kustoskinje i umjetnice, jer želim da zaštitim umjetnicu koja je na početku karijere. Moja dužnost je da njih poštujem i podržim", zaključila je Vujkovićeva.

Postavka izložbe "Šta da radimo sa svom ovom slobodom?" obuhvatala je četiri rada postavljena u izlogu Galerije. Ovakvom postavkom, koja ne zahtijeva ulazak u sam galerijski prostor, nego se posmatra iz spoljašnosti, eliminiše se ograničen pristup izložbi.

Izložba se uklapa u svakodnevicu tako što postaje vidljivija, ne samo onome ko je došao s namjerom da je pogleda, već i svim prolaznicima.

"Radovi 'Kriminalni milje', 'Usnila je dubok sanak' i 'Kastratorka' direktno se referišu na feminističku tematiku, dok je instalacija 'Bez naziva' svojevrsna mapa uma autorke, pomoću koje ona predstavlja svoj stvaralački proces. Instalacija se sastoji od improvizovanog kreveta, smještenog pored zida gdje su nalijepljeni crteži i tekstovi koji posmatraču pružaju uvid u misaone tokove same autorke. Ovaj rad podložan je promjenama i koncipiran je tako da uvijek ostane nedovršen, odnosno da se konstantno dopunjuje", kazala je kustoskinja Maša Čavić pred otvaranje izložbe.

Do zaključenja ovog broja "Nezavisnih novina" autorka Milena Ivić nije se oglasila povodom otkazivanja njene izložbe.