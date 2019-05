Selma Selman, umjetnica iz Bihaća: Put od romske mahale do svjetskih galerija

O tome kako se obrazovanjem i vjerom u sebe uspješno može preći put od trnja do zvijezda svjedoči primjer Selme Selman (28), bosanskohercegovačke umjetnice svjetskog glasa, koja trenutno radi kao asistent na prestižnom američkom univerzitetu "Siracuse".

Rođena je u višečlanoj romskoj porodici u Bihaću, koja je skromno živjela, a njen otac ih je izdržavao sakupljanjem i prodajom starog željeza. Već u osnovnoj školi nastavnici su primijetili da je neobično nadarena za slikarstvo, te su podsticali njen talenat.

Tako je započela školovanje u Srednjoj umjetničkoj školi u Bihaću, a nastavila ga na Akademiji umjetnosti u Banjaluci. Poslije toga, pohađala je master studije u Budimpešti i Sjedinjenim Američkim Državama, gdje trenutno živi i radi. Ova mlada umjetnica se prisjeća svojih početaka i kaže kako je od malih nogu čvrsto odlučila da se obrazuje i radi na sopstvenom usavršavanju.

"To što moji roditelji nisu bili u mogućnosti da se školuju, niti da se stalno zaposle uticalo je na moje obrazovanje, kao i mojih sestara. Shvatila sam da će moj put biti jako težak i da će biti potrebno puno rada i borbe kako bih došla do ovoga gdje sam sada. Od malih nogu sam imala velike ciljeve i smatram da sam ih ostvarila", kaže ona.

Dodaje kako je na putu uspjeha, koji nije bio nimalo lagan, imala podršku svoje majke i ostalih žena iz romske mahale gdje je odrastala.

"Posebno sam zahvalna svojoj majci koja je uspjela da me odgoji kao progresivnu osobu i umjetnicu. Ona nije obrazovana, ali je stekla veliko životno iskustvo i prenijela ga na mene. Naučila me da budem strpljiva i uporna, a to su veoma važne osobine za uspjeh u životu", kaže ova umjetnica.

Također, kaže kako veliku zahvalnost duguje i Dragici Bioković iz nevladine organizacije "Alfa", koja je podsticala njeno obrazovanje i usavršavanje.

"Ona me naučila da napišem svoj CV i da apliciram za stipendiju, omogućila mi je da putujem i upoznam druge zemlje i ljude. To je bilo veoma značajno za mene", ističe Selmanova. Kaže da ju je njeno porijeklo opredijelilo da se društveno angažuje kako bi pomogla romskoj zajednici da shvati važnost obrazovanja i mogućnosti koje ono nudi. Danas materijalno pomaže romsku djecu i omladinu u Bihaću i podstiče ih na dalje školovanje.

"Smatram kako svi moji uspjesi, na direktan ili indirektan način, utiču na njih. Ja sam prva iz moje mahale koja je završila magisterij i uspjela u nečemu što sam odabrala za životni poziv. Mladima je jako bitno da vide kako neko ko dolazi iz siromašne sredine ipak može uspjeti ako dovoljno vjeruje u sebe i ima čvrst cilj", ističe ona. Kaže kako joj je drago što romska djeca u Bosni i Hercegovini danas vide u njoj uzor i shvataju koliku važnost u životu ima školovanje. Selma kaže kako je umjetnost za nju iskonska potreba bez koje ne može zamisliti sopstveni život.

"Kao što su nekome potrebni hrana i voda, tako meni treba umjetnost. Ona mi omogućava da izrazim sopstvene stavove, političke, estetske ili druge, na kreativan način. Jednostavno, umjetnost za mene predstavlja neku vrstu sredstva da se razumije i mijenja svijet", ističe ona.

Kako kaže, u svom radu upotrebljava različite vrste i tehnike umjetničkog izražaja, kao što su slike, fotografije, skulpture ili performansi. U proteklom periodu imala je veliki broj samostalnih izložbi ili performansa koji su zadivili svijet umjetnosti u Americi i Evropi.

Poslije kratkotrajnog boravka u rodnom Bihaću, gdje je proslavila Đurđevdan s porodicom, kaže kako je uskoro očekuje nastup na Venecijanskom bijenalu, gdje će predstaviti svoj novi video-rad pod nazivom "No space". Selma putem njega preispituje poziciju današnjeg čovječanstva. Nakon toga ima samostalne izložbe u Firenci i Berlinu, gdje će se predstaviti svojim umjetničkim slikama.