Slika Paje Jovanovića postala najskuplje djelo jednog srpskog slikara

Slika čuvenog srpskog slikara Paje Jovanovića "Dva bašibozuka pred kapijom" prodata je u utorak na aukciji u aukcijskoj kući Sotbi za 465.000 funti, odnosno za nešto više od pola miliona evra.

Slika je prodata po skoro pet puta većoj cijeni od početne, budući da joj je procijenjena prodajna vrijednost bila između 100 i 150 hiljada funti.

Ovom aukcijskom prodajom višestruko je oboren prethodni rekord u visini cijene po kojoj je jedno prodato djelo nekog srpskog slikara, a koji je takođe držala Jovanovićeva slika "Ukrotitelj zmija".

To djelo je, prije dvadesetak godina, kupljeno na aukciji u aukcijskoj kući Kristiju u Njujorku po cijeni nešto višoj od današnjih 168.000 evra.

Slika "Dva bašibozuka pred kapijom" nastala je između 1887. i 1888. godine. Naslikana je tehnikom ulja na drvetu i nevelikog je formata - 43 sa 50 centimetara.

Visok iznos za koji je slika prodata, rezultat je sve veće potražnje za djelima orijentalista među svjetskim kolekcionarima. Ovom aukcijskom prodajom, slika "Dva bašibozuka pred kapijom" postala je najskuplje prodato djelo jednog srpskog slikara.

#AuctionUpdate Paul Joanowits' exquisitely detailed 'Bashi-bazouks before a Gateway' climbs to £465,000, three times over high estimate. #SothebysMiddleEast pic.twitter.com/VZt5tLB1vJ