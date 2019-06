Slika Željke Paić zasjala na Petoj aveniji

BANJALUKA - Zahvaljujući prijateljici iz Holandije, rad akademske slikarke Željke Paić sa adresom u Banjaluci nedavno je bio izložen na događaju "An Evening of Art" u njujorškom dizajnerskom studiju "Clodagh Design Studio", koji je jedan od članova Humanitarne organizacije "The Thorn Tree Project".

Kako Paićeva priznaje, nije ni znala za ovaj događaj, ali je njena prijateljica preporučila sliku organizatorima i ona se bez problema našla u krugu 50 umjetnika izlagača. U pitanju je djelo pod nazivom "Window III", za čije izlaganje u Njujorku Paićeva nije imala nikakve troškove, a donirala ju je za pomoć djeci u Keniji.

"Zadovoljna sam kako moje slike prolaze na američkom tržištu, koje je i najjače na svijetu. Istina je da je mnogo konkurencije, ali dobra slika i gvozdena vrata otvara. Imala sam pozitivno iskustvo i s evropskim tržištem, posebno s kolekcionarima u Njemačkoj", kaže Paićeva za "Nezavisne".

Generalno, slike Paićeve, koje odišu umjetničkim, ali i arhitektonskim talentom, uglavnom kupuju kolekcionari iz Amerike, a kako sama napominje njen stil dobro prolazi u Americi. Zanimljivo je da se pomenuti studio u kojem je rad bio izložen nalazi u čuvenoj Petoj aveniji.

Pred njom je još jedan značajan projekat - izložba u Amsterdamu, na "Amsterdam International Art Fairu", koja će biti održana 30. avgusta, gdje će i lično prisustvovati.

"Poslije izložbe u Londonu (2017), prihvatila sam poziv da izlažem u Amsterdamu na 'Amsterdam International Art Fairu'. Veliko je interesovanje za moju umjetnost i u Aziji, dobijala sam ponude za saradnju s galerijama u Hong Kongu i Tokiju. Vjerujem da će se i u tom pravcu otvoriti novi horizonti", kazala je Paićeva.

Dodaje da je posebno ispunjava što je priča u Njujorku bila humanitarnog karaktera, a dvije svoje slike donirala je i na humanitarnoj izložbi u februaru u Domu omladine u Banjaluci.