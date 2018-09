Slikar Luka Čulić: U ovoj političkoj žabokrečini kultura će prva stradati

Luka Čulić, slikar i vajar, nedavno je izlagao u Beču, a njegove 22 slike i dvije skulpture u novembru tekuće godine biće izložene i u Šangaju, a izlaganje u Austriji i Kini ovaj umjetnik iz Banjaluke vidi kao dobar način da predstavi kulturu Republike Srpske van njene teritorije. O kakvoj se postavci radi, Čulić je govorio za "Nezavisne".

"Poslije dvije uspješne samostalne izložbe u Banjaluci u periodu 2009 - 2014. godine gdje sam obilježio likovnu scenu, došlo je do jedne vrste zatišja na osnovu trenutne situacije u društvu. Kao da sam nešto iščekivao. Možda nikada ne bih organizovao izložbu u centru Beča da me nije naljutio jedan od lokalnih tajkuna. Možda mu jednoga dana budem zahvalan. Nakon tog neprijatnog iskustva, to je kao kada ti se pomjeri kamen u bubregu, odreagovao sam emotivno, uzeo sudbinu u svoje ruke i evo rezultati su već tu", kaže Čulić otkrivajući da je izložbu strpljivo spremao godinu dana korak po korak.

On je, naime, vršio pripreme prodajući neke svoje starije radove da bi tim novcem ulagao u dalji tok izložbe, otvaranje i završni dio.

"Nakon svega ovoga se može reći da uzalud nisam gubio energiju jer mi je galerija 'Štajner' ponudila saradnju i izložbu preko njihove galerije u ogromnom izložbenom nacionalnom centru u Šangaju", govori Čulić kako je uspio postići svoj cilj uz životni moto koji kaže: "Ne očekujte da će vam neko postaviti 'crveni tepih', za tu stazu se morate sami izboriti, naravno uz puno talenta, rada, upornosti i sreće koja je neophodna poput začina u nekom dobrom jelu."

Čulić navodi da je za ovu izložbu napravio presjek svog likovnog opusa od 1996. do 2018. godine, te da je imao ideju da izabere slike iz što više ciklusa sa različitim tehnikama, stoga se radi o raznovrsnom izboru.

"To je veliko tržište, tako da svako ima svoju šansu, naravno što više imate autentičnosti, veće su šanse da budete zapaženi i primijećeni. U svakom slučaju, poslije mnogo rada izašao sam na zapadno tržište i nadati se sljedećim kulturnim projektima", priča ovaj slikar koji živi i preživljava isključivo od svoje umjetnosti. Rođen u Trijebovu, kod Mrkonjić Grada, Čulić je u Banjaluku došao 1986. godine da studira elektrotehniku. Ipak, po odlasku sa Elektrotehničkog fakulteta 1993. godine, u Banjaluci je organizovao prvu samostalnu izložbu i od tada je, kako kaže, cijelim svojim bićem u likovnoj umjetnosti.

"Da, živim samo od slikarstva, odnosno umjetnosti. Pomoć državnih institucija je svedena na minimum. Ako se šta ne promijeni, kultura će prva 'stradati' u ovoj stranačkoj političkoj žabokrečini. Mada sam i optimista jer moraju doći bolji dani za kulturu. Gubitkom kulturnog identiteta, jezika i priraštaja stanovništva, svaki narod je na granici opstanka. Ja spadam u grupu angažovanih umjetnika i svaki potez kista je upravo vapaj i opomena na stanje u društvu", zaključuje Čulić.