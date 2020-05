Slikar Rade Babić: U vrijeme krize treba pojačati stvaralačke aktivnosti

BANJALUKA Slikar Rade Babić prepoznatljiv je po motivima čije uporište pronalazi u prirodi. Na njegovim slikama nerijetko je i rijeka Una, ali i autentični izgled starih gradova koji ljubitelje umjetnosti mame da iste obavezno imaju na svom zidu. U razgovoru za "Nezavisne" Babić priča da su za vrijeme izolacije neke kolege izgubile volju za slikanjem i crtanjem, dok je jedna veća grupa čak pojačala intenzitet rada.

"Ja sam takođe u ovoj drugoj grupi, ponestajalo nam je materijala pa smo radili i koristili ono što smo imali i snalazili smo se kako je ko umio. Kada nastupi kriza ili izolacija, smatram da treba pojačati aktivnosti, jer na taj način su nam misli usmjerene u pravcu kreiranja i stvaranja, a ne razmišljanja o situaciji u kojoj smo se našli, što bi moglo depresivno da djeluje na nas", smatra ovaj slikar, iza kojeg je mnoštvo samostalnih, ali i grupnih postavki.

Kako je period izolacije potrajao, Babić priznaje i da mu je ponestalo materijala pa je radio motiv papagaja u kolažnim tehnikama, jer je imao ilustrovanih novina i kartona na koje je lijepio komadiće papira.

"Poslije toga sam crtao džezve, fildžane i etnotkanice, heklane radove, šolje za čaj, knjige i slične motive natura morte. Kasnije sam crtao konje drvenim bojama, kada bi ponestalo papira, crtao sam na poleđini korica blokova", pojašnjava ovaj umjetnik kako se snalazio.

Smatra da će trebati još vremena da se organizuju izložbe i likovne kolonije, što će svakako zavisiti od smanjenja pandemije virusa korona.

"Ali, to ne znači da treba stati s radom. Treba slikati i koristiti društvene mreže za prikazivanje svojih i tuđih radova. To je dobar put i za prodaju istih. Kao što ste primijetili, često dijelim radove kolega iz svih država bivše Jugoslavije, čak više nego svoje. Smatram da mi sami treba da pomognemo jedni drugima i da prezentujemo radove kolega. Dešavalo se da se ti radovi kolega koje prezentujem i prodaju, što mi je drago", iskren je on.

Ovaj pravnik po struci iz Kozarske Dubice, s adresom u Banjaluci, kaže da se drži Andrićeve misli da je ljudski život često kratak i naporan i da se za to treba truditi da ga olakšamo jedni drugima. On trenutno radi ciklus konja drvenim bojama i narudžbe portreta, nakon čega planira da se vrati motivima rijeke Une, koja je njegova omiljena inspiracija. Ukoliko se situacija popravi, Babićeve slike, uz radove još trojice njegovih kolega, biće izložene u avgustu na izložbi u zgradi opštine u Kozarskoj Dubici.