Slikarka Emina Alagić odmalena druguje s kistom i bojama

Dvadesettrogodišnja Emina Alagić je mlada i talentovana slikarica iz Sanskog Mosta, čiji su umjetnički radovi već naišli na pozitivne ocjene kritičara i poznavalaca likovne umjetnosti.

Emina kaže kako je prije četiri godine odlučila da se više posveti slikarstvu, nakon što je još u ranom djetinjstvu otkrila talenat za ovu vizuelnu umjetnost.

"Od malih nogu kistovi i boje bili su mi omiljene igračke i svi su još tada govorili da sam veoma talentovana. Ipak, samo talenat nije dovoljan niti u jednom poslu ukoliko mu se ne posvetite u cijelosti, pa je tako i sa slikarstvom", kaže Alagić. Dodaje kako je satisfakcija za ono čime se bavi nedavno stigla iz Zagreba, gdje je učestvovala na jednoj kolektivnoj izložbi koja je organizovana u glavnom gradu Hrvatske.

Na ovom događaju, koji je tematski bio posvećen jeseni kao godišnjem dobu, svoje slike su izlagali brojni afirmisani hrvatski i slovenački umjetnici. Ova mlada Sanjanka kaže kako je to za nju bilo veliko iskustvo i podstrek da nastavi dalje. Inače, do sada je u nekoliko navrata izlagala svoje radove, a posljednji put u okviru ovogodišnje manifestacije "Ljeto na Sani".

Poput svih mladih ljudi, koristi prednosti interneta kako bi predstavila vlastite slike, te je na taj način ostvarila poznanstva i kontakte s velikim brojem ljudi iz svijeta umjetnosti širom svijeta. Kaže kako su motivi njenih slika različiti, da često slika pejzaže i aktove, a omiljena tehnika joj je ulje na platnu. Emina je samouka slikarka i kaže kako je puno toga naučila zahvaljujući stručnoj literaturi kojom se često služi. Dodaje kako joj je od domaćih umjetnika najdraži Safet Zec, a od stranih impresionisti Edgar Dega i Džon Singer Sardžent. Ova mlada Sanjanka kaže kako često dobija narudžbe za slike preko interneta i da na taj način može ostvariti pristojnu zaradu.

Emina je otvorena za druženje sa svim mladim i talentovanim ljudima koje zanimaju umjetnost i slikarstvo.

"Inspiracija mi je najviše priroda, najčešći su pejzaži na mojim slikama. Ono što me najviše trenutno privlači je voda, taj neki odsjaj i igra boja. Kada radim uljanim bojama, njima je potrebno nešto više vremena da se osuše, pa mi je potrebno pet do sedam dana za jednu sliku", kaže ova sanska slikarica. Nažalost, najveća prepreka joj je oprema. Nije je jednostavno naći, a mnogo je skupa. Uprkos svemu, poručuje da neće odustati i da svojim trudom i radom želi do svoga cilja.

"Mislim da je potrebno još dosta rada i truda uložiti, ali se nadam da ću jednog dana ostvariti i taj cilj i da će moje slike krasiti brojne domove", kaže Emina.