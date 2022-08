Stevan Aleksić za "Nezavisne": Plakat dobre glumce pretvara u ikone za sva vremena

Filmskim plakatima koje ilustruje Stevan Aleksić vraća interesovanje mladih za kultna ostvarenja jugoslovenske i svjetske kinematografije, a bavi se i izradom plakata novijih ostvarenja kao što je film "Toma" režisera Dragana Bjelogrlića. Sajt AMP (Alternative Movie Posters) je plakat za film "Terminator 2: Sudnji dan" vizuelnog umjetnika, scenografa, ilustratora i profesora na Fakultetu savremenih umjetnosti u Beogradu svrstao na treće mjesto svoje liste.

Za "Nezavisne" Aleksić je govorio o počecima rada na ilustrovanju filmskih plakata, načinu na koji dolazi do ideja, trenutnoj postavci izložbe u MTS dvorani u Beogradu i reakcijama ljudi na ovaj vid umjetnosti u današnjem digitalnom dobu.

"Veliki broj filmova ostavio je snažan pečat u istoriji domaće kinematografije. U zemlji koja više ne postoji snimljen je impresivan kontingent neponovljivih naslova koji do danas sijaju visoko na lestvici. U poduhvatu vraćanja slave filmskom plakatu birao sam ostvarenja koja izuzetno volim, koja sam reprizirao, uz koje sam se smejao i plakao, koja su mi budila maštu. To su filmovi koji bude uspomene i emocije na vremena koja se više neće vratiti. Do sada je nastalo više od 70 plakata. Radim za svoju dušu, ali takođe i po porudžbini. Lista filmova koji čekaju na svoj ilustrovani plakat je veoma dugačka. Čeka me mnogo posla. Odmalena sam bio fasciniran plakatima, njihovim kompozicijama, koloritom, crtežom velikih majstora. Kultni domaći naslovi zaslužuju adekvatnu prezentaciju, jer smatram da nisu imali prigodan tretman u vremenu u kome su nastali. To su većinom bili grubi kolaži sastavljani ovlaš od fotografija nastalih na snimanju. Nije se pridavao veliki značaj izgledu i kompoziciji, te se u meni probudila želja da počnem projekat omaž jugoslovenskoj kinematografiji, zlatnom periodu filma. Moj duboki naklon velikanima", rekao je Aleksić.

Foto: Ustupljena fotografija

NN: Odakle crpite ideje za plakate, kako dolazi do kreativnog procesa i koji dio realizacije Vam je najteži?

ALEKSIĆ: Filmski plakat je nekada bio zasebna umetnička disciplina. Filmove za koje sam kreirao plakate gledao sam nebrojeno puta, mogu reći da znam replike napamet i uživam u njima, no nije naodmet obnavljanje gradiva. Pred sam čin kreiranja, pogledam film kako bih definitivno odlučio koje ću frejmove izdvojiti kao uzorke po kojima ću ilustrovati. Izvučem karakteristične kadrove, u kojima glumci imaju specifične izraze lica kakve pamtimo, zatim napravim kompoziciju. Definišem poze glavnih aktera, atmosferu i kolorit. Proces crtanja jednog plakata traje od sedam do deset dana. Filmski plakat je prvi susret publike sa filmom koji će gledati u bioskopu, prvi udar na čula posmatrača, stoga mora da pruži ruku i povede gledaoce kroz portal u jedan fantastični svet. Filmske zvezde na ilustrovanim plakatima dobijaju potpuno novu dimenziju, njihova uloga je pojačana, akcentovane su sve njihove karakteristične crte i harizma. Cilj dobro ilustrovanog plakata jeste da glavne glumce prikaže kolosalno, moćno, kako bi im se dodatno divili u ulozi koju igraju. Plakat je jedan od instrumenata koji dobre glumce pretvara u ikone za sva vremena. Ukoliko se doda i adekvatno okruženje, naglašena atmosfera i akcija, uz dobar izbor fonta koji pomaže naslovu filma, to je definitivno uspešan marketinški potez i vredno umetničko delo kakvo poželimo da imamo uramljeno na zidu. Uvek imam jasnu viziju kako će plakat izgledati. Često kada pomislim da sam posao završio, sutradan se desi da izmenim poneki detalj. Dugo posmatram plakat pre no što stavim potpis.

NN: Kako u današnjem digitalnom dobu ljudi reaguju na ovaj vid umjetnosti?

ALEKSIĆ: Kao što su filmovi u visokoj rezoluciji dostupni jednim pritiskom miša, tako je i reklama za njih prisutna svuda u univerzumu mreže kako bi nam skrenula pažnju na aktuelni naslov. Tu je i veći broj renomiranih stranih sajtova i blogova koji pridaju značaj plakatima kao i njihovim autorima. Pri svakoj većoj premijeri plakati se štampaju i krase bioskopske panoe, takođe dobijaju svoju ekstenziju u vidu velikih bilborda koji su uvek na vidnom mestu i mame gledaoce u sale. Vizuelni marketing filma je još jedan kreativni nivo procesa stvaranja istog. Uz trenutnu potrebu za brzo svarljivim promotivnim sadržajem na društvenim mrežama i u medijima, ikonografija filma sada ima manje prioriteta nego pre 30 godina. To je razlog više koji me tera da istražujem i vraćam se svakim danom sve više umetnosti filmskog plakata. Slika, na kraju krajeva, vredi hiljadu reči. Kventin Tarantino me oduševio 2019. godine, jer je angažovao umetnika-veterana Stivena Čornija da ilustruje tradicionalnom tehnikom plakat za film "Bilo jednom u Holivudu". Pre toga je Edgar Rajt 2017. godine angažovao ilustratora da oživi plakat za film "Baby Driver". Ovo su samo neki od primera laganog vraćanja ilustrovanog plakata na poziciju koju zaslužuje.

Foto: Ustupljena fotografija

NN: Šta priznanje sajta AMP za Vaš plakat za film "Terminator 2" znači za Vas i da li je nakon istoga bilo nekih međunarodnih ponuda za dalji rad?

ALEKSIĆ: Već pet godina ilustrujem filmske plakate, tako da je ovo priznanje znak da sam na dobrom putu i da treba da nastavim. Sajt AMP je renomirani svetski trezor u kome se svaki dan skladište ilustrovani filmski plakati koje kreiraju umetnici, ilustratori, grafički dizajneri širom planete. Najdraže mi je to što sam plakatom za "Terminator 2: Sudnji dan" uspeo da se nađem na trećoj poziciji top 10 liste, iz razloga što je taj film jedan od bitnjih naslova uz koji sam takođe odrastao, velika inspiracija, kao i jedno od najznačajnijih ostvarenja u kinematografiji našeg vremena. Mnoge kolege ilustratori iz čitavog sveta mi se javljaju sa rečima hvale. Do sada se desilo nekoliko saradnji. Velika mi je čast što sam imao priliku da posredstvom domaće distributerske kuće MCF (MegaCome film) demonstriram svoje crtačke veštine vodećem svetskom studiju animiranog filma. To je čuveni "Disney/Pixar studio", koji me odabrao zajedno sa još nekoliko umetnika iz celog sveta da budem deo tima koji će ilustrovati plakate odbrojavanja do premijere najnovijeg animiranog filma "Lightyear". Kao zadatak, dobio sam broj devet, za deveti dan koji otkucava do crvenog tepiha. Prošao sam selekciju u odeljku "Disney studija" u Velikoj Britaniji. Imao sam veliku odgovornost, ali i inspiraciju. U meni se probudio dečak koji je stasavao osamdesetih godina uz "Disneyeve" crtane filmove i njihove junake. Veoma mi znači što se od danas u mom portfoliju nalazi stavka da sam kreirao pod okriljem najveće kompanije na planeti kada je u pitanju magija ctanog filma i filma uopšte.

NN: Izložba Vaših plakata je trenutno u MTS dvorani u Beogradu?

ALEKSIĆ: Još jedna moja samostalna izložba ilustrovanih plakata otvorena je 16. juna ove godine. Postavka će biti dostupna na uvid javnosti do kraja leta u MTS dvorani (Dvorani Doma sindikata) u galeriji na spratu. Posetioci će moći da pogledaju selekciju od 10 ilustrovanih filmskih plakata vezanih isključivo za strane filmove - kultne američke blokbastere. Ovih 10 plakata zauzimaju mesta na AMP-u (Alternative Movie Poster), najznačajnijem svetskom sajtu vezanom za umetnost stvaranja filmskih plakata. Do sada su reakcije sjajne, veliki broj ljudi defiluje svakodnevno kroz galeriju dvorane.

NN: Kakve su reakcije ljudi iz svijeta kinematografije u regionu, da li ste od nekog koga cijenite dobili priznanje za svoj rad?

ALEKSIĆ: Izuzetno sam zadovoljan kako reaguju kolege umetnici, prijatelji i ljudi koji prate moj rad. Svi se slažu oko ideje čuvanja sećanja na kultne filmove. Veoma mi znači što su značajni filmski autori videli moj angažman i pohvalili misiju, a imao sam veliku čast da se sretnem sa mnogim rediteljima, scenaristima, glumcima kultnih ostvarenja jugoslovenske kinematografije, kojima sam uručio ilustrovane plakate filmova iza kojih oni stoje kao autori. To su Đorđe Kadijević, Predrag Perišić, Dejan Karaklajić, Milovan Vitezović, Zoran Amar, Darko Bajić, Bojana Maljević, Dragan Bjelogrlić, Nikola Kojo i mnogi drugi. Bilo mi je zadovoljstvo da sa nekima od njih dugo evociram uspomene na zlatan period kinematografije.

NN: Utiču li plakati na mlade ljude poput Vaših studenata da se zainteresuju za kultna djela domaće i strane kinematografije?

ALEKSIĆ: Ono što je najvažnije jeste da svojim radom inspirišem mlade koji ne znaju mnogo o prošlim vremenima, nisu svesni kakav je život živela moja generacija i ne poznaju dovoljno jugoslovenski film. Dobio sam mnogo potvrda da se mladi ljudi, kada ugledaju moje ilustrovane plakate, odmah odlučuju za potragu određenog filma na internetu. Dobijaju veliku želju da pogledaju te stare domaće filmove, jer im plakat probudi interesovanje. Poruka koju šaljem jeste - pogledajte stare dobre domaće filmove jer ćete tako upoznati bolje naš narod, mentalitet, u potpunosti spoznati sudbinu čoveka na našem prostoru, istoriju jedne zemlje. Znaćete ko smo i gde smo bili, a ko smo i gde smo sada.

Izložba u BiH veliko zadovoljstvo

NN: Kakvi su Vam planovi za budućnost, da li bismo u narednom periodu mogli da očekujemo Vašu izložbu u Bosni i Hercegovini?

ALEKSIĆ: U planu je izložba koja se tiče ilustrovanih plakata koji su vezani za čuvene serije i filmove koji su nastali pod okriljem Radio-televizije Srbije u proteklih 50 godina. Ukoliko dobijem poziv iz Bosne i Hercegovine da organizujem izložbu, odazvaću se sa velikim zadovoljstvom.

Oduševio Žan-Kloda van Dama

NN: Žan-Klod van Dam, zvijezda akcionih filmova, podijelio je fotografiju Vašeg plakata na društvenim mrežama? Kakav je to utisak ostavilo na Vas?

ALEKSIĆ: Da mi je neko rekao pre 30 i kusur godina da će moj junak Van Dam da jednoga dana primeti moj rad, koji će biti omaž njemu i kultnim ostvarenjima uz koja rastem, ne bih mu verovao. Ovo je drugi put da je Van Dam primetio moju ilustraciju. Prošle godine sam uspeo da ga oduševim rešenjem plakata za kultni film "Kik-bokser". Ove godine sam ilustrovao plakat za podjednako značajan film u njegovoj karijeri, koji je na samom startu devedesetih obeležio odrastanje moje generacije. Reč je o filmu "Lionheart". Izuzetno sam srećan što je jedinstveni Van Dam još jednom reagovao na moju akciju i odmah je postavio plakat na svom profilu uz komentar: "I love it. Merci beaucoup."