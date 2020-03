"Story Lines" od 12. marta u Muzeju savremene umjetnosti RS

BANJALUKA - Izložba umjetničkog para "Distruktura" pod nazivom "Story Lines", koja u sebi objedinjuje šest projekata/izložbi koje je ovaj umjetnički par izveo u prethodnih desetak godina, biće otvorena 12. marta s početkom u 19 časova u Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske u Banjaluci.

Umjetnički par, u kome ravnopravne uloge dijele Milica Milićević i Milan Bosnić, djeluje zajedno kroz multimedijalne projekte od 2005. godine pod imenom "Distruktura". Diplomirali su i magistrirali na Fakultetu likovnih umjetnosti u Beogradu, na Odsjeku za slikarstvo. Mediji u kojima rade su uglavnom fotografija, slika, crtež i video.

"U pitanju su psihogeografska istraživanja i variraju od klasičnih lutanja po gradovima do kompleksnijih istraživanja koja obuhvataju i pitanja migracije, džentrifikacije... Koristeći fotografiju, video i crtež kao glavne alate svog izražavanja, ovaj par se još od 2005. godine pojavljuje u ulozi urbanih nomada koji u svojim psihogeografskim projektima otvoreno i kritički govore o aktuelnim pitanjima umjetnosti i života u multikulturnim urbanim sredinama u doba liberalnog kapitalizma u kojima su jasno vidljivi procesi dehumanizacije", saopštili su iz MSU RS povodom ove postavke.

Banjalučka publika je neke od radova ovog umjetničkog dvojca imala priliku da vidi u okviru izložbe "Prigušena egzistencija: savremena umetnička scena Srbije", koju je realizovao Muzej savremene umjetnosti Vojvodine u MSU RS tokom 2015. godine.

U okviru svog samostalnog izložbenog projekta "Story Lines" u MSU RS "Distruktura" predstavlja šest odabranih multimedijalnih projekata: "Ženeva - psihogeografski eksperiment", "Locus Suspectus", "No LongerAnd Not Yet", "Na putu", "We are living in a beautiful wOURld - Austria" i "We are living in a beautiful wOURld - Spain".

Rad ovog umjetničkog dvojca prezentovan je na više od 30 samostalnih i više od 60 grupnih izložbi u Srbiji i širom Evrope, kao i u Japanu i Egiptu. "Distruktura" je učestvovala i u rezidencijalnim programima i radionicama u Španiji, Švajcarskoj, Njemačkoj, Austriji, Holandiji, Sloveniji, Italiji, Finskoj, Egiptu i Srbiji. Dobitnici su više nagrada i stipendija, među kojima je i Polok-Krasner grant za 2015. Radovi umjetničkog dua "Distruktura" nalaze se u brojnim javnim, privatnim i korporativnim kolekcijama.