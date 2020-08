Sutra otvaranje humanitarne prodajne izložbe slika u Prijedoru

PRIJEDOR - U Prijedoru će sutra biti otvorena humanitarna i prodajna izložba slika koju organizuju banjalučki Odbor za pomoć Kosovu i Metohiji, Grad Prijedor i Muzej Kozare.

Sav prihod od prodanih slika, koje imaju fiksnu cijenu 500 KM, biće usmjeren za izgradnju Dnevnog centra "Podrži me - 9. januar" u Kosovskoj Mitrovici.

Na izložbi u prostorijama muzeja i foajeva pozorišta biće izloženo 25 autorskih radova 19 slikara iz Republike Srpske koji su donirali svoja djela i tako se uključili u izgradnju ovog centra, saopšteno je iz Odbora.

Izložbu će otvoriti predsjednik banjalučkog Odbora za pomoć Kosovu i Metohiji Milorad Arlov i Stevica Dronjak šef Odsjeka za obrazovanje, zdravstvo i socijalnu zaštitu i NVO u ime grada Prijedora.

Otvaranju će prisustvovati i djeca i mladi sa poteškoćama u razvoju sa svojim roditeljima, članovi i rukovodstvo Udruženja roditelja "Podrži me".

Ovo je peta humanitarna prodajna izložba, a ranije je organizovana u Banjaluci, Brčkom, Trebinju, Istočnom Sarajevu.

"Do sada na četiri prodajne izložbe prodano je 27 slika i sva sredstva su usmjerena za izgradnju Dnevnog centra `Podrži me - 9 januar` za više od 140 djece i mladih sa poteškoćama u razvoju na Kosovu i Metohiji koji planiramo završiti do kraja godine", saopšteno je iz ovog odbora.