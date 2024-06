Švajcarski muzej uklonio slike sa izložbe zbog sumnje da su ih ukrali nacisti

Švajcarski muzej Kunsthaus u Cirihu saopštio je da će ukloniti pet slika sa izložbe dok traje istraga o tome da li su ta djela svojevremeno ukrali nacisti.

Umjetnička djela koja su pod istragom uključuju slike Kloda Monea, Vinsenta Van Goga i Pola Gogena, prenosi BBC.

Kako se navodi, dugo su postojale sumnje o porijeklu djela u kolekciji Emila Burlea, nazvanoj po trgovcu oružjem koji se obogatio tokom Drugog svjetskog rata praveći i prodajući oružje nacistima.

Odluka o uklanjanju slika donesena je nakon objavljivanja novih smjernica koje imaju za cilj vraćanje umjetničkih djela porodicama od kojih su ukradena.

Odbor fondacije za kolekciju Emila Burlea je u saopštenju naveo da je "posvećen traženju pravičnog rješenja za ova djela sa pravnim nasljednicima bivših vlasnika".

Fondacija je istakla da će se šesto delo u kolekciji, La Sultane Eduarda Manea, razmatrati odvojeno, a da se te smjernice ne primjenjuju na ovu sliku.

Dodaje se da je fondacija spremna da ponudi finansijski iznos zaostavštini prvobitnog vlasnika te slike Maksa Silberberga, jevrejskog industrijalca iz Njemačke, čiju su kolekciju nacisti prodali na prisilnim aukcijama.

Smatra se da je on ubijen u nacističkom logoru Aušvic, a raspravlja se o tome da li je on bio primoran da proda Maneovo djelo ili je to učinio iz ličnih razloga.

Više od 20 zemalja, uključujući Švajcarsku, prihvatilo je ranije ove godine smjernice Stejt departmenta o djelima koje su nacisti ukrali.

