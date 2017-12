Tajna Mikelanđelove sobe u kojoj se krio dva mjeseca

U sobi se tako mogu videti zapanjujući crteži, uključujući skice njegove poznate skulpture Davida, kao i figure sa plafona Sikstinske kapele.

Veliki majstor Mikelanđelo Buonaroti 1530. godine je dva meseca proveo skrivajući se u tajnoj sobi. Soba je bila u vlasništvu moćnih Medičija, a nalazila se ispod bazilike Sv. Lovre u Firenci.

Zbog javnog protivljenja Medičijevim odlukama i straha od njihove osvete, Mikelanđelo se povukao i stvarao po zidovima te prostorije.

A Secret Room Full of Michelangelo's Sketches Will Soon Open in Florence — https://t.co/VudiWvVfxa pic.twitter.com/W6NeaVPuOJ