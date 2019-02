Tomić: Sve osim slikanja za mene je gubitak vremena

Dino Tomić, slikar hrvatskog porijekla sa norveškom adresom i državljanstvom, postao je svjetski poznat i priznat jer žari i pali svojim platnima i to ne u prenesenom, nego u bukvalnom značenju

Na radost stotina hiljada pratilaca na društvenim mrežama, njegove slike urađene barutom u dodiru sa vatrom gore i ostavljaju trajan trag na površini. Ako ne gore, Tomićeve slike pri različitim temperaturama mijenjaju izgled, a nabrojane dvije samo su neke od inovativnih tehnika koje koristi ovaj talentovani i vrijedni dvadesetdevetogodišnjak. Njegove radove u svojim odajama čuva norveška kraljevska porodica, a neki od naručilaca Tomićevih slika su producenti serije "Game of Thrones" ili reper Weekend. Iza takvog uspjeha, međutim, krije se deviza "Bar jedna slika svaki dan", a kakva su ostala razmišljanja Dine Tomića pročitajte u intervjuu koji je dao za "Nezavisne".

NN: Vaš rad privlači dosta pratilaca na društvenim mrežama, a slike koje su na prodaju bivaju rezervisane u roku od nekoliko sekundi. Možete li ukratko ispričati kada i kako ste se uopšte počeli baviti slikarstvom, a kada je počelo veće interesovanje za Vaš rad?

TOMIĆ: Počeo sam raditi svoje slike još u vrtiću. Na početku, dok sam bio dijete, to nije nikoga zanimalo, ali što su više godine prolazile, u jednom trenutku kada sam postao malo bolji u tome ljudi su se počeli interesovati za moj rad. Neko je skužio - ovo je zanimljivo, ovaj zna što radi. Zapravo, ja sam stalno radio i postajao sve bolji i bolji, da bih to počeo i objavljivati i na socijalnim mrežama i dobijao prve sljedbenike. Što sam imao više sljedbenika, to se još više ljudi počelo zanimati za moje slike i otvaralo mi različita vrata. Sve je išlo nekim prirodnim putem.

NN: Koliko Vam je u tome pomogla škola?

TOMIĆ: Ama baš ništa. Moj rad nema veze sa školom. Ja sam bio jako, jako loš učenik. Ovdje u Norveškoj, dok sam išao u likovnu školu, najmanje vremena sam boravio u školi. Za vrijeme nastave ja sam samo slikao i škola je išla presporo za mene. Tu se mnogo pričalo o slikama, a kada je trebalo da uradimo neki rad, dobijali smo dva tjedna vremena. Sliku kakva je tražena ja sam radio za jedan dan, a ostatak vremena sam radio slike po sopstvenim idejama i nahođenjima.

NN: Prije nekoliko godina radili ste i portrete norveške kraljevske porodice.

TOMIĆ: Uradio sam tri slike, a za svaku od tih slika mi je bilo potrebno od tri do četiri mjeseca. Uradio sam kralja, kraljicu i princa, što mi je bila velika referenca. Te slike su najvjerojatnije u dvorcu u Oslu, ali iz nekih razloga ne smije se znati gdje se tačno nalaze.

NN: Kako ste došli na ideju da slikate tehnikama uz pomoć soli, baruta, pijeska, voska, a prije svega tehnikom slikanja bojama koje mijenjaju izgled na drugačijoj temperaturi?

TOMIĆ: Radio sam puno sa tradicionalnim medijima i bio sam jako dobar u tome, međutim uvijek je postojao neko ko je bolji od mene i ko je više radio prije mene, tako da mi je to poređenje išlo na živce. Onda sam izumio neke tehnike koje niko drugi ne radi. Bilo ko da pokuša tako raditi neće biti u prednosti u odnosu na mene, tako da mi je to trebalo kako bih preokrenuo igru u svoju korist.

NN: Koliko je važno biti inovativan u umjetnosti?

TOMIĆ: Jako, jako važno. Postoje milioni ljudi koji slikaju portrete i koji su odlični u tome. Međutim, to ne treba da bude jedino što znaju. Ako imate nekoga ko radi nešto posebno, nešto što niko drugi ne radi, po tome će postati i interesantan. Što si inovativniji, to više ljude i zanima ono što radiš.

NN: Po čemu će se, stoga, u budućnosti zvati današnja epoha u slikarstvu?

TOMIĆ: Današnja epoha je epoha interneta. Koliko god da si dobar - ne vrijedi bez toga, jer je publika danas na internetu. Moraš biti aktivan, moraš raditi stvari koje zanimaju ljude s interneta, pratiti socijalne medije i znati kako sve to funkcionira.

NN: Od svih velikih imena sa kojima sarađujete posebno je interesantna Vaša saradnja sa produkcijom serije "Game of Thrones". Kako je došlo do ove saradnje i koliko vam karakteri koje ste gledali u nekoj seriji ili filmu pomažu u odnosu na slikanje portreta po fotografiji?

TOMIĆ: Jako puno pomaže, jer kada imamo jednu tako zanimljivu seriju kao što je "Game of Thrones" sa razrađenim likovima i ogromnom popularnošću, nije teško preslikati te karaktere, a automatski će i ljude zanimati da vide kako si to uradio, jer prate seriju. A do saradnje sa serijom došlo je upravo zahvaljujući internetu i pregledima mojih stranica na socijalnim mrežama.

NN: Imate jedan interesantan moto, da svaki dan slikate bar po jednu sliku. Koliko to podrazumijeva odricanja?

TOMIĆ: Svakako da podrazumijeva, jer ništa ne dolazi samo od sebe. Radim svaki dan bez iznimke, nema odmora, a pošto sam takav onda i ne pijem, ni ne pušim, niti me možeš nekada vidjeti u birtiji ili gradu, samo u galeriji gdje radim. To će možda nekome zvučati tužno, ali to je moj život. Gubitak vremena je nešto što užasno mrzim.

NN: Bavite se i tetoviranjem. Pretpostavljam da Vam motiv nije novac?

TOMIĆ: Nije, novac mi nikada nije bio motiv otkad sam bio dijete do danas. Moj motiv je da radim ono što volim i što me zanima. Tetovaže radim već 13 godina i uživam u tome, ali pošto radim veoma aktivno na polju slikarstva, danas tetoviram možda jednom mjesečno, ako uopšte i toliko stignem.

NN: Da li je istina da zainteresovani kod Vas čekaju više od dvije godine na tetoviranje?

TOMIĆ: Ma i više. Odbijam ljude govoreći da će čekati više od dvije godine, a oni samo govore da ih stavim na listu, pa šta da im radim...