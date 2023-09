U Beogradu otvorena izložba "Tolstoj i Srbija"

BEOGRAD - U Ruskom domu u Beogradu večeras je otvorena izložba moskovskog Državnog muzeja Lava Tolstoja pod nazivom "Tolstoj i Srbija" na kojoj su izloženi materijali koji govore o vezama znamenitog ruskog i svjetskog pisca sa Srbijom, njenom istorijom i kulturom i predstavljanju srpskog pitanja u stvaralaštvu ovog pisca.

Galina Lisjakova iz Državnog muzeja Lava Tolstoja rekla je za Srnu da je ovaj izložba posvećena 90 godina od osnivanja Ruskog doma u Beogradu i 195 godina od rođenja ruskog pisca Lava Nikolajeviča Tolstoja, koji je rođen 9. septembra 1828. godine.

Lisjakova je istakla da su slovensko pitanje i hrišćanske teme uvijek interesovale Tolstoja, koji je smatrao da je hrišćanska vjera i uopšte hrišćanstvo to što spaja Srbe i Ruse, da to snažna veza ne može biti ničim prekinuta, da je to jedan narod, kao i da ga je "srpsko pitanje" veoma interesovalo i brinulo.

"On je saosjećao sa srpskim narodom", rekla je Lisjakova, koja napominje da se "srpski trag" prati u Tolstojevom romanu "Ana Karenjina" kroz sličnost lika grofa Alekseja Vrnskog i stvarnog ruskog oficira Nikolaja Rajevskog, koji je poginuo u Srbiji i sahranjen u Adrovcima, gdje se na mjestu njegove pogibije nalazi crkva.

Lisjakova je rekla da je Narodna biblioteka Srbije ustupila izdanja koja su bila izdata još za života Tolstoja, a na izložbi su prikazane i neke knjige iz Tolstojeve biblioteke sa imanja Jasna Poljana, koje su mu slali Srbi.

"Prepiska je dosta velika sa tadašnjim srpskim građanima i ona je prikazana na izložbi", dodala je Lisjakova.

Na izložbi je, kako su najavili organizatori, jedna od tema roman "Ana Karenjina" i odraz srpskog pitanja u ovom djelu.

Zbog sadržaja epiloga ove knjige, Tolstoj je imao sukob sa izdavačem "Ruskog glasnika" M.N. Katkovim, koji je bio nezadovoljan negativnim izvještavanjem o dobrovoljačkom pokretu u Rusiji u korist pobunjenih Srba, te je odbio da objavi posljednji dio romana u tom obliku.

Jedan od glavnih likova romana Grof Vronski se na kraju romana dobrovoljno priključuje srpskom Oslobodilačkom ratu za nezavisnost od Turske.

U Ruskom domu izložena je i Povelja kojom se Lav Nikolajevič Tolstoj imenuje za počasnog člana Srpske kraljevske akademije.

Narodna biblioteka Srbije obezbijedila je za izložbu godišnjak Srpske kraljevske akademije nauka za 1909. godinu, gdje je naznačeno da je Lav Tolstoj izabran za počasnog člana Srpske kraljevske akademije nauka.

Saradnja sa Narodnom bibliotekom Srbije pružila je priliku da se predstave prvi, ali i najnoviji prevodi djela Lava Tolstoja na srpski jezik, a u postavci su se našle i knjige autora čija su djela bila dio Tolstojeve biblioteke u njegovoj Jasnoj Poljani.

Zanimljive eksponate obezbijedila je Irina Antanasijević, profesorka ruske književnosti na Univerzitetu u Beogradu, a u pitanju su stripovi s početka 20. vijeka, rađeni po motivima djela Lava Tolstoja.

Izložba će upoznati posetioce sa stripovima koji su zasnovani na priči "Hadži Murat", romanima "Vaskrsenje" i "Ana Karenjina".

Narodno pozorište u Beogradu i Muzej pozorišne umetnosti Srbije za izložbu su ustupili plakate i programe, fotografije, rukopise scenarija za predstave po motivima djela Tolstoja.

Na izložbi su predstavljeni i eksponati koji su dio fonda Državnog muzeja Lava Tolstoja kao što su fotografije, rukopisi, grafike, video hronike, knjige i audio snimak Tolstojevog glasa.

Izložba će biti otvorena za posjetioce do 10. oktobra.