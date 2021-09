U MSU RS izložba povodom stogodišnjice rođenja dva velika umjetnika

BANJALUKA - Izložba "Ko neće da misli, leti napolje! - Jozef Bojs i Mangelos - 100 godina i umjetnost danas", novi je projekat u Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske (MSU RS) kojim se, kako saopštavaju iz ove institucije, nastavlja izuzetno uspješna saradnja sa Gete institutom iz Beograda.

Izložba će biti otvorena u četvrtak, 30. septembra, u 19 časova, a priređena je povodom stogodišnjice rođenja Jozefa Bojsa (1921-1986), jednog od najznačajnijih umjetnika njemačke i svjetske umjetničke scene poslije Drugog svjetskog rata, i njegovog savremenika Dimitrija Bašičevića Mangelosa (1921-1987), jednog od najznačajnijih umjetnika u regionu i rodonačelnika konceptualne umjetničke prakse na ovim prostorima.

"U okviru izložbe biće izloženi umjetnički radovi Jozefa Bojsa, fotografije, grafike i multipli iz lične kolekcije Karla Hajnca Rumenog i Mangelosovi radovi iz kolekcije Fonda 'Ilija&Mangelos' i privatne kolekcije iz Zagreba", saopšteno je iz MSU RS.

Kako stoji dalje u saopštenju, za naziv izložbe "Ko neće da misli leti napolje!", koju su pripremili Bojsov kolekcionar i kustos Karl Hajnc Rumeni i dr Ivana Bašičević Antić, predsjednica Fonda "Ilija&Mangelos", zajedno sa dr Selmanom Trtovcem, umjetnikom i upravnikom Biblioteke Gete instituta u Beogradu, uzeta je karakteristična Bojsova rečenica jednom prilikom upućena saradnicima: "Ko neće da misli, leti napolje!"

"Idejno rješenje plakata povodom izložbe priredio je vizuelni umjetnik Slavimir Stojanović Futro. Izložba je prethodno bila prikazana u Beogradu, a nakon Banjaluke u nešto izmijenjenom obliku biće prikazana i u Muzeju suvremene umjetnosti u Zagrebu. Koordinator projekta i kustos izložbe u Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske je Mladen Banjac, viši kustos", navode iz MSU RS.

Izložba će u MSU RS biti otvorena do 30. oktobra, a pratiće je raznovrstan program priređen u čast dva velika umjetnika koji će blagovremeno biti najavljen.

Jozef Bojs bio je njemački performer, skulptor, grafički umjetnik, teoretičar umjetnosti i profesor na Kunstakademie u Diseldorfu. Bojs se u svom velikom umjtničkom opusu suočavao sa pitanjima humanizma, sociologije i antropozofije.

To je dovelo do specifične definicije umjetnosti kroz "prošireni pojam umjetnosti" i dalje do koncipiranja pojma socijalne skulpture kao sveobuhvatnog umjetničkog djela. Krajem sedamdesetih on se intenzivno zalagao za kreativno angažovanje umjetnika u društvu i politici. On danas globalno važi za jednog od najvažnijih umjetnika 20. vijeka i kao "antipod" Endiju Vorholu.

Dimitrije Bašičević Mangelos bio je jugoslovenski umjetnik, istoričar umjetnosti, kritičar i kustos. Pod pseudonimom Mangelos djelovao je kao umjetnik. Bio je jedan od osnivača grupe "Gorgona". Djelovao je i kao promotor naivne i apstraktne umjetnosti. Autor je nekoliko knjiga i monografija te zbirki pjesama.