U Novom Gradu otvorena izložba "Nemanjići-rađanje kraljevine"

U gradskoj galeriji u Novom Gradu danas je otvorena izložba "Nemanjići - rađanje kraljevine" čiju postavku čine kostimi, oružja, oruđa i fotografije scenografije stvarane za istoimenu seriju Radio-televizije Srbije.

Autor izložbe Petar Đinović rekao je da postavka svjedoči o nastajanju male države Nemanjića, koja je težila da napravi zdrave osnove, iz kojih će se razvijati državno stablo.

"Nemanjići su to dobro zasnovali. Tadašnja država je bila uspešna i jaka, iako mala. Ta država bila je suprostavljena, s jedne strane Vizantiji, a sa ostalih a Humina, Grcima i drugima", rekao je Đinović koji je i direktor galerije RTS-a.

On kaže da je, izučavajući ovaj period, došao do saznanja da su porodice tada bile jake, tradicionalne i povezane mnogo više nego što je to danas slučaj.

"Izložba skreće pažnju na period Nemanjića, biblijsko vreme srpskog naroda, ali i ovo danas aktuelno, jer se ponavljaju skoro identične stvari. Zato je važno da imamo ljude, porodicu, te da ima razumevanja i da znamo da smo jedna narod", rekao je Đinović.

On je istakao da postavka nije sačinjena da bi se posjetioci opteretili periodom Nemanjića, nego da bi se sjetili nekih vrijednosti koje su danas skoro zaboravljene.

Dokumentarista gradske galerije Mirjana Drljača rekla je da postavka pruža uvid u srednjovjekovni život srpskog naroda.

Ona je dodala da su rijetke izložbe koje na ovakav način posjetioce vraćaju u određene istorijske periode.

"Imamo osjećaj da pored nas u povorci prolaze vladari, vlastela, sveštenstvo i ratnici", rekla je Drljača.

Izložba u Novom Gradu biće otvorena do 12. decembra.