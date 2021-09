U Prijedoru otvorena izložba "Priče putnika"

U Galeriji "Sreten Stojanović" večeras je otvorena izložba radova Aleksandre Kokotović i profesora Miodraga Elezovića pod nazivom "Priče putnika".

Riječ je o izložbi koja je bila dogovorena još 2019. godine pa prolongirana zbog pandemije virusa korona i posvećena je preminulom direktoru galerije Tihomiru Ilijaševiću sa kojim su umjetnici dogovorili izlaganje.

Jedna od autora izložbe Aleksandra Kokotović izjavila je novinarima da je izložba i svojevrstan omaž njenoj velikoj pasiji-putovanjima.

"Roditelji su me od malih nogu vodili na sve strane i tako izgradili u meni ljubav prema putovanjima i do 24. godine sam posetila prvi put sve kontinente sveta, ali to je samo jedna vrsta putovanja. Tu je i druga, mnogo značajnija, duhovna, mentalna vrsta putovanja koja je u stvari mnogo značajnija za mene, a nadam se i za sve druge, a tu su i knjige, putovanja kroz knjige, kroz prekrasne misli učenih ljudi, zatim kroz umjetnost, kroz priče i doživljaje drugih ljudi", rekla je Kokotivićeva.

Ona je izrazila žaljenje što profesor Miodrag Elezović nije večeras bio na otvaranju.

"On je služio vojni rok ovdje i imao je želju da ponovo posjeti Prijedor jer je ostavio divan utisak na njega i zaista mi je žao što nije tu", rekla je Kokotovićeva.

Direktor Galerije Aleksandar Drinić izjavio je da je riječ o 25 izloženih radova, uglavnom crtežima rađenih tehnikama ulje na platnu i lavirani tuš.

Zamjenik gradonačelnika Prijedora Žarko Kovačević izrazio je zadovoljstvo otvaranjem još jedne izložbe u ovom gradu što, kako je rekao, pokazuje da je Prijedor stvarno grad kulture.

Aleksandra Kokotović, rođena je u Sarajevu i do sada je imala 31 samostalnu izložbu i preko 50 grupnih. Prvu nagradu za slikarstvo je dobila sa 10 godina i članica je Udruženja likovnih umetnika Srbije (ULUS) i Udruženja likovnih umjetnika BiH.

Profesor Miodrag Elezivović iz Beograda je član ULUS-a, a njegovo slikarstvo se zasniva na figuraciji i na veoma zanimljiv način neobičnih linearnih formi oslikava oblike, prostore i površine.

Izložba će prijedorskoj galeriji trajati do 24.oktobra.