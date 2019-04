Učenički mural uljepšao Višegrad

ANDRIĆGRAD - Tri dana rada sa učenicima koji umiju promišljati o kulturi, koji mogu i već stvaraju nove umjetničke vrijednosti, u izuzetnom ambijentu Andrićevog instituta u Andrićgradu, ostavilo je važan trag na sve učesnike, ali i sam Višegrad.

Završena je kreativna radionica sa učenicima srednjih škola nagrađenih na konkursu Ministarstva prosvjete i kulture "Zašto je kultura (meni) važna?", i ono što bi se moglo sabrati u zajedničku ocjenu jeste divno iskustvo, pregršt novih znanja koji učenicima otvaraju nove vidike, zadovoljstvo njihovih profesora koji su bili u pratnji, nezaboravno druženje i brojna nova prijateljstva.

Radionicu kreativnog pisanja sa učenicima radila je književnica Tanja Stupar-Trifunović, dramaturšku radionicu vodio je Milan Gajić, fotografsku Drago Veinović, radionicu iz oblasti muzike David Mastikosa, filmsku radionicu Marko Šipka i likovnu Maja Šolak-Bataković, svi sa Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjaluci.

Najvidljiviji je onaj rad koji je iznjedrila likovna radionica, jer je u okviru nje oslikan jedan gradski zid i u nasljeđe i sjećanje na konkurs "Zašto je kultura (meni) važna?" Višegradu ostavio znakoviti mural sa motivom ptice.

O svojim impresijama i radu sa učenicima u ovoj radionici, u okviru koje su stvarali učenici iz bilećkog Srednjoškolskog centra "Golub Kureš" i učenici iz banjalučkih srednjih škola, Medicniske i Elektrotehničke škole, njihova mentorka Maja Šolak-Bataković govorila je u superlativima i pohvalila sve učenike.

"Meni lično je bilo jako ugodno tokom dva dana rada sa učenicima, jednom veselom i zadovoljnom skupinom kreativne djece, koja je potvrdila svoj talenat. Opredijelila sam se za jedan neobičan način likovnog izraza, i to za izradu murala, što je za njih do sada bila nepoznanica. Imali su priliku da nauče neke osnove u izradi murala, od crtanja skice do njenog prenošenja na zid i načina oslikavanja", objasnila je Šolak-Bataković.

Ona je napomenula da su na zid prenijeli crtež jedne od nagrađenih učenica iz Bileće, Marte Vujnović, koji su samo modifikovali za potrebe prenošenja na zid.

"Vjerujem da je naš rad njoj i ostalim učenicima koristio i u smislu likovnog sazrijevanja, ali i u svakom drugom smislu. Sve su ovo neka višestruka i složenija iskustva", rekla je Šolak-Bataković i dodala da se nada, da će se, vođeni njihovim primjerom, uključiti i angažovati i mlađe generacije učenika.

"Ja sam lično istinski zadovoljna, a vidim da su i mještani koji nam potvrđuju da im je mural uljepšao okolini", rekla je ona i istakla da bi više ovakvih programa bilo višestruko korisno, posebno za djecu.

Ona je takođe naglasila da je ovo vid dobre saradnje Akademije umjetnosti sa samim srednjim školama i učenicima u smislu njihovog jasnijeg upućivanja na ono što im Akademija može ponuditi.

Učenici koji su oslikavali mural jednoglasno su izrazili neopisivo zadovoljstvo što im je ukazana prilika da se dokažu i iskažu svoj talenat, kao i da su spremni da naučeno primijene u svom daljem radu. Novo stvralačko umijeće i usvojeno znanje mogli bi, kako su potvrdili, pretočiti i na neke nove zidove u drugim ili svojim gradovima.

Sve zajedno, rad na muralu i druženje sa vršnjacima talentovanim za druge oblasti umjetnosti, nazvali su nezaboravnim iskustvom.

Pored učenice Marte Vujnović, mural je oslikavalo još pet učenika – Dragana Delić i Sara Milošević, takođe iz Srednjoškolskog centra "Golub Kureš" iz Bileće, te Sandra Vukman iz banjalučke Medicinske škole i Ognjen Klašnja iz Elektrotehničke škole "Nikola Tesla" Banjaluka.

Utisci učenika

Učenica Srednjoškolskog centra "Golub Kureš“ iz Bileće Sara Milošević, jedna je od šest učenika nagrađenih u oblasti likovnog stvaralaštva, koji će zajednički rad na likovnoj radionici ostaviti Višegradu u nasljeđe. Riječ je o muralu koji zajedno oslikavaju na jednom višegradskom zidu.

"Zajedno sa našom mentorkom Majom Šolak-Bataković, odabrali smo da radimo motiv jedne ptice na zidu. Mnogo sam zadovoljna jer je ovo za mene jedno novo i nezaboravno iskustvo, i kada je riječ o nastajanju murala i kada je riječ o novim poznanstvima i drugarstvu u kojem uživamo", rekla je Sara Milošević i dodala da je srećna zbog prilike da bolje upozna Višegrad i Andrićgrad te poseban ponos iskazala zbog toga što će ovim radom ostaviti jedan snažan pečat zajedničkog talenta i učešća na konkursu "Zašto je kultura (meni) važna“.