"Umivanje" od svakodnevne prljavštine

BANJALUKA - Izložba "Eutopija" istaknutog beogradskog slikara i vizuelnog umjetnika Milivoja - Miška Pavlovića biće otvorena večeras sa početkom u 19 časova u Velikom izložbenom salonu Kulturnog centra Banski dvor.

Kako su saopštili iz Banskog dvora, Pavlovićeva djela izlagana su u galerijskim prostorima širom Evrope, a posebno je zanimljivo njegovo djelovanje u umjetničkoj grupi "Topiary Art Trust", čiji je pokretač i član.

"Poznat kao umjetnik koji se bavi stvaralaštvom u različitim medijima, od slikarstva, skulpture do grafike i videa, Pavlović je do sada imao tridesetak samostalnih i preko 200 grupnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Više od deset godina je živio i stvarao u Parizu, a trenutno je profesor na Fakultetu likovnih umjetnosti u Beogradu", dio je bogate Pavlovićeve biografije, a o njegovoj izložbi u katalogu za istu pisao je Nikola Šuica, takođe profesor na Fakultetu likovnih umjetnosti u Beogradu.

Šuica je konstatovao da slike Miška Pavlovića nastale u drugoj deceniji 21. vijeka nadgrađuju predmetnu vidljivost, te da ujedno pronose razlaganje poimanja i značenja istinitosti.

"Polazeći od mitskih i ispitujućih volumena telesnosti, od evolucionih susticanja organizama i tela u magnovenjima, od pojava bačenih u metež pojavnosti, još na svojim prvim izlaganjima s početka devedesetih godina Miško Pavlović je posegao za upuštanjem u prirodu saznatog i vidljivog", zapisao je Šuica.

Sam Pavlović kaže da je izložba kompilacija nekoliko njegovih srodnih izlagačkih projekata - "Put, linija, žica, mreža, kavez" iz Kulturnog centra Beograda i Galerije savremene umjetnosti Niš i "On the road to nowhere" iz Muzeja Smedereva, ta da je koncept postavke u Banskom dvoru zasnovan na ovom inicijalnom, koji je u Kulturnom centru Beograda prikazan 2017. godine.

Govoreći o izložbi, Pavlović je istakao da njen naziv upućuje na jednu nemogućnost čovjeka da dosegne savršenstvo kako idejno i konceptualno, tako i životno.

"Ova izložba je pokušaj pročišćenja, kao neko 'umivanje' od svakodnevne prljavštine čime smo okruženi na društveno-političkom i egzistencijalnom planu", objasnio je Pavlović.

Njegova slika, kazaće još Pavlovićev kolega Šuica, čini psihoanalitički, socijalni, fantazmatski i distopijski balans uvida u nevolje, kao i sva zla globalnog meteža.

"Time Miško Pavlović ostaje veran sopstvenom produktivnom izrazu, ali i inovativnom doprinosu nekadašnje moderne umetnosti. Radi se o principu montaže, za njegovu izražajnost prosvećenoj memorijskoj slikovnici izoštravanja realnih pojedinosti", zaključuje Šuica.