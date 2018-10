Umjetnica vinil-ploče koristi kao slikarsko platno

​Melisa Koton je ilustratorka iz Australije koja tvrdi da je oduvijek voljela da crta portrete. Ono po čemu se ona razlikuje od ostalih umjetnika jeste što na neki način spaja likovnu umjetnost i muziku, jer svoje portrete, uglavnom slavnih osoba, oslikava na vinil-pločama. Ovom umjetnošću se bavi posljednjih sedam godina, a na radove se potpisuje kao Melisa Džejn.

"Kada je trebalo da stvorim ideju za svoj završni grafikon za jedan rad na fakultetu, bila sam očajna jer mi ništa nije padalo na um. U to vrijeme sam slušala novi, u to vrijeme, album 'Bayside' koji je imao tekst: 'Priča o njegovom životu je urezana u vinil.' To mi je odmah dalo ideju da pokušam da ubacim portrete u vinil ploče", ispričala je Kotonova.

Dodaje da je odmah ugrabila nekoliko ploča iz prodavnice kao i da je pokušala da skicira konture lica na istoj, što joj je veoma uspješno pošlo za rukom.

"Moja glavna inspiracija za čitav ovaj koncept je muzika, ali uvijek su me zaista privlačila lica. Ponekad izgled osobe ili određena fotografija nekog može biti dovoljna da poželim da ih nacrtam, a ponekad pronalazim i nešto što izgleda kao novi izazov gdje želim da testiram sebe i vidim da li to mogu da naslikam", kazala je ova ilustratorka.

Većinu ploča nabavlja iz second-hand prodavnica ili joj ih poklanjaju prijatelji i poznanici jer ne želi da uništava ništa novo.

"Jedan od omiljenih radova koje sam do sada napravila je portret glumca Tima Pokoka, za koji sam koristila 140 različitih olovaka u boji. Takođe, velika čast je bila za mene kada je sin Dejvida Bouvija sa apsolutnim oduševljenjem pohvalio portret njegovog oca", kazala je Kotonova.

Ona za oslikavanje bilo kog portreta koristi samo olovke u boji, a tvrdi da pri svakom radu pokušava uvesti što više novih boja kako bi dočarala sve crte lica osobe koju crta.