Umjetnici iz Podgorice vrijeme provode slikajući murale na krovu zgrade

Da se i u vremenu karantina kao što je slučaj sada, kada je cijeli svijet pogođen epidemijom koronavirusa, može biti kreativan, pokazuje slučaj umjetnika iz Podgorice.

U želji da naprave lijep kutak za odmor, ali i da kvalitetno provedu vrijeme, troje podgoričkih umjetnika je na krovu jedne od zgrada naslikalo razne murale, pa su nekada zapušteni krov pretvorili u živopisno mjesto za odmor.

U strogom centru Podgorice, u Hercegovačkoj 90, umjetnice iz Podgorice Mima Vujošević i Duda Duletić, zajedno sa Mišom Joskićem, poznatim podgoričkim street art umjetnikom, svoju maštu, umijeće, ali i pogled na stvarnost, pretvorili su u prelijepe murale na krovu zgrade.

Korona kao motiv za murale

Motivi mora, ljubavi, postera, reptilskih mozaika, riba, ali i korone samo su neki od naslikanih murala.

Da je ideja nastalo kao odgovor na koronavirus i višak vremena koje ljudi provode kući, potvrđuje umjetnica Mima Vujošević. Ona u razgovoru za Anadoliju (AA) ističe da je krov zgrade u kojoj živi nekada bio depresivan i siv, a sada je sav u bojama.

"Baš nas je ta korona natjerala da počnemo da radimo ovako veliki projekat. Motiv je bio nedostajanje mora, do kada će trajati korona, hoće li se završiti do septembra i hoćemo li ove sezone ići na kupanje, i onda smo napravile sebi neke talase. Nadamo se da će se i ostali podići i krenuti u jednu ovakvu akciju, mislim da je to jedna divna stvar, iscrtani krovovi. Krov je bio depresivan, siv, nikakav, a sada su ga boje već razveselile", kaže Mima.

Na projektu je radilo ukupno četvoro ljudi. Jedan od onih koji je posljednjih mjesec dana skoro svakodnevno na krovu zgrade je i Mišo Joskić, poznati podgorički street art umjetnik.

"Radili smo koliko je vrijeme to dozvoljavalo. Jedno na drugo smo se nadovezivali kada je riječ o motivima i ukrašavanjem“, ističe Joskić.

Slikajući obilježili Vaskrs, produžetak slobodnog vremena…

Umjetnici iz ovog podgoričkog kutka pozivaju i druge umjetnike da krenu njihovim stopama i urade slične stvari. Umjetnica Duda Duletić potvrđuje da se upravo zahvaljujući koroni, došlo na ideju razmišljanja kako da sebi stvore jedan ovako kreativan kutak.

"Mislim da ovo može da služi kada sve ovo prođe, prije svega stanarima ove zgrade, ali i kao podstrek gradu da se ovakva dešavanja raznesu svuda, po svim krovovima gdje je to moguće i gdje nema nekih drugih planova osim da se te terase koriste. Osim kada je padala kiša, svakog dana smo radili od jutra do mraka, odnosno do policijskog sata, prvo do 19 sati, a onda do 23 sata. Po motivima se vidi, sve što nam je bilo aktuelno tih dana, mi smo obilježavali. Tako smo obilježili Vaskrs, onda produžetak slobodnog vremena. Osim mora koje je sve to pokrenulo, slikali smo i sladolede, jer oni simbolizuju ljeto, slikali smo i evropske gradove koje sada ne možemo da posjetimo, jer su obustavljeni letovi i mi smo ovdje pokušali da napravimo jedan svoj svijet“, kaže Duda Duletić.

Priča o krovu ove zgrade već postaje hit u Podgorici. Neki već ističu da je to sada najljepši krov u gradu.

"Komentari su pozitivni. Ja sam jednom već istakla, svi kažu da je ovo najljepši krov u gradu. On sigurno jeste, jer ni na jednom od ovih krovova se ništa slično ne dešava, možda će biti najljepši na Balkanu“, kroz smijeh poručuje umjetnica Duda Duletić.