Umjetnik Geza Šetet nacrtao "Gorski vijenac u stripu"

Slikar, ilustrator i crtač Geza Šetet iz Donjeg Tavankuta, kod Subotice, nacrtao je "Gorski vijenac" u stripu kao omaž velikom pjesniku, filozofu, državniku i diplomati Petru Petroviću Njegošu.

Šetet je već završio i crtanje Njegoševog "Luče Mikrokozme" i sprema se da crta "Lažnog cara Šćepana Malog", ali i da u strip pretoči djela Branka Ćopića i Branislava Nušića da bi ih približio mladim generacijama.

"Ta velika književna dela, kroz strip, mnogo lakše dopiru do omladine jer ih, na taj način, bolje razumeju. I ne samo mladi. I oni koji su već čitali Njegoševa dela, posebno 'Gorski vijenac', kažu da im je, zbog crteža, sada mnogo lakše da ga razumeju. To je i bio cilj, da dopremo do mladih, da shvate i zavole dela velikana naše književnosti", rekao je Šetet za RTV.

Šetet je do sada naslikao oko 2.500 ulja na platnu na kojima je odslikao biblijske, antičke i vojvođanske motive, ali je njegova najveća misija da domaće književne klasike pretvori u strip.

Strip "Njegošev vijenac" štampan je u tiražu od 2.000 primjeraka na latinici i na ćirilici, a naslovnu stranu je nacrtao Željko Pahek.