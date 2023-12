Umrla Vera Molnar

​Vera Molnar, medijska umjetnica rodom iz Mađarske, preminula je danas u Francuskoj.

Vera je preminula mjesec dana uoči svog 100. rođendana.

Rođena je 5. januara 1924. godine kao Vera Gak i smatra se pionirkom kompjuterske umjetnosti i generativne umjetnosti, a takođe je i jedna od prvih žena koja je koristila računar u svojoj umjetničkoj praksi.

So sad to learn that our legend Vera Molnar passed away. Her importance for digital art and generative art in particular cannot be overstated. Her work and heritage will live on forever. pic.twitter.com/xciJ2NJCr2