Umrla slikarka Ljiljana Blažeska

Slikarka Ljiljana Blažeska umrla je u Beogradu poslije duge i teške bolesti.

Rođena je u Skoplju 1944. godine. Završila je Akademiju likovnih umetnosti i postdiplomske studije u Beogradu, u klasi profesorke Ljubice Cuce Sokić.

Rano djetinjstvo provela je u rodnom gradu odakle baštini snažnu orijentalnu tradiciju regiona, kao i osobeno mitsko nasljeđe, obilježeno istovremeno lirizmom i grubošću.

Po dolasku u Beograd s 11 godina sučeljava se s drugačijom duhovnom klimom, u priličnoj mjeri srednjoevropski orijentisanom, i spoj da dva uticaja obilježio je njeno slikarstvo određenom kreativnom uznemirenošću.

"Ti prostori stvarni i sačuvani kao utočište - azil, čudnovatim krilatim i jednookim bićima, prinčevima i nevestama… predstavljenim kroz jedinstvenu poetiku svedenu na simbolički slikarski jezik lišen svake banalne narativnosti. To je prostor najbliži nebesima. To nije hermetički zatvoren svet slikarke, već je otvoren za svakoga ko još sanja, ko još , pored slikarke, može steći ključ da u njega zakorači, za sve one koji u umetnosti, još uvek vapijući, tragaju za uzvišenim - za lepotom. To je i poslednje utočište i za samu slikarku. Za razliku od one programski prihvaćene, projektovane i oročene slobode, u ovoj bezuslovnoj se stalno sagoreva da bi se zauvek trajalo", napisao je o slikarstvu Blažeske Dragoslav Pavle Aksentijević.

Ljiljana Blažeska imala je preko 20 samostalnih izložbi, kao i veliki broj grupnim izlaganja u zemlji i inostranstvu. Za svoje radove dobila je mnogobrojne nagrade.

Bila je dugogodišnjui član ULUS-a.