Uspjeh bh. umjetnice: Selma Selman izlaže širom Evrope

SARAJEVO - Bosanskohercegovačka umjetnica Selma Selman nedavno je boravila u Sarajevu, gdje je sa svojim timom radila na produkciji novih djela koja su izložena na posljednjim izložbama u Nizozemskoj, Njemačkoj, Švajcarskoj, Italiji i samoproglašenom Kosovu.

"U periodu jun - jul 2023. godine Selmanova je imala nekoliko izuzetnih nastupa, a trenutno boravi na samoproglašenom Kosovu povodom otvaranja 'Autostrada', bijenala na kojem je izložen jedan od njenih posljednjih radova", saopšteno je iz "Studija Selma Selman".

Umjetnica je imala samostalnu izložbu na "Rijksakademie" u Amsterdamu, a u drugoj polovini juna njeni radovi su prikazani na najvećem svjetskom art sajmu "Art Basel".

"Njeni radovi su bili dio posebnog programa 'Unlimited' na kojem predstavljaju monumentalna djela pozvanih umjetnika. Istovremeno, 'Hamburger Bahnhof' - Nacionalna galerija savremene umjetnosti u Berlinu predstavila je veliku izložbu novih djela svoje kolekcije 'Kolekcija za 21. stoljeće' na kojoj je izložena i serija naručenih radova Selmanove", dodaje se u saopštenju.

FOTO Alessandro Sala/Roberta Segata

Veću pažnju na međunarodnoj sceni Selma Selman je izazvala 2021. godine samostalnom izložbom u njemačkom muzeju "Fridericianum".

"Nakon izložbe sudjelovala je na najprestižnijem globalnom događaju, na kojem se svakih pet godina predstavljaju odabrani najznačajniji umjetnici svijeta, naziva 'Documenti u Kasselu'. 'Documenta 15' je otvorena performansom Selmanove pred više hiljada profesionalaca iz svih dijelova svijeta", pojašnjeno je dalje.

Njenu drugu postavku vidjelo je više od 700.000 posjetilaca, a bila je propraćena brojnim medijima iz raznih dijelova svijeta.

Publika u BiH se prvi put srela s radom Selme Selman 2014. godine, kada je dobila nagradu "Zvono" za najbolju mladu bh. umjetnicu.

"Njen opus je opsežno predstavljen na velikoj samostalnoj izložbi u Umjetničkoj galeriji u Sarajevu 2021. godine sa kustosicom Amilom Ramović. U produkciji Umjetničke galerije i tima studija Selme Selman za ovu je izložbu proizvedeno više od 60 novih djela", saopšteno je iz "Studija Selma Selman".

FOTO acb Gallery

Selmanova je osnivačica programa "Get The Heck To School", koji ima za cilj osnaživanje romskih djevojčica širom svijeta kroz mentorstvo i stipendiranje.

"Njen prepoznatljivi umjetnički izraz refleksija je složenosti njenog identiteta kao trajnog 'drugog' - Romkinje, imigrantice i žene. Ponavljajući motiv sakupljanja i recikliranja otpadnog metala u svojim slikama, instalacijama, performansima i video-radovima, Selmanova nas poziva da propitujemo načine na koje dodjeljujemo vrijednost predmetima, radu i ljudima", zaključeno je u saopštenju.

Za naredni period najavljeni su performansi i samostalne izložbe Selmanove u Italiji, Njemačkoj, Švajcarskoj i Švedskoj.